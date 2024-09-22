Начальник КОВА зустрівся з новопризначеним послом Італії: говорили про відбудову Київщини та збільшення обсягів торгівлі
Київ • УНН
Руслан Кравченко зустрівся з послом Італії Карло Формозою. Обговорили енергостійкість громад, відбудову Київщини та створення онлайн-платформи для співпраці бізнесу між регіонами.
Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко провів зустріч з новопризначеним Послом Італії в Україні Карло Формозою, де обговорили посилення енергостійкості громад та відбудову Київщини. Про це повідомив Кравченко на своєму Facebook, пише УНН.
"Зустрівся з новопризначеним Послом Італії в Україні Карло Формозою. Подякував пану Послу за те, що Італія є надійним партнером України в боротьбі з російським агресором та займає послідовну позицію в цьому питанні", - написав Кравченко.
За його словами вони обговорили загальну безпекову ситуацію в Україні та в нашому регіоні, а також питання підвищення енергостійкості громад і відбудову Київщини.
Адже Київщина вже має Меморандум про співпрацю з італійським регіоном Тоскана, який передбачає взаємодію в сферах медицини та освіти.
"Проте ми прагнемо розширити взаємодію з іншими регіонами Італії, зокрема в економічній сфері. Попри війну працюємо над залученням інвесторів. Бо сильна економіка – важлива складова нашої перемоги", - додав він.
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Також Кравченко запропонував Карло Формозі створити онлайн-платформу для співпраці бізнесу між одним із регіонів Італії та Київщиною. На його думку, це сприятиме активнішому продажу послуг і товарів підприємцями обох країн, що підвищить товарообіг між регіонами.
"Сподіваюся, що така можливість згодом зацікавить і інші регіони, і ми зможемо розширити цю практику. Обговорили з паном Послом проведення Конференції з питань відновлення України, яка наступного року відбудеться в Італії. Київщина вже готує проєкти для залучення інвестицій у відбудову області", - написав начальник Київської ОВА.
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