Київщина посилить регіональну співпрацю з Румунією: залучатиме інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України

Агенція регіонального розвитку Київської області та аналітичний центр "Нова стратегія" Румунії підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Основна співпраця полягатиме у залученні іноземних інвестицій, насамперед в оборонно-промисловий комплекс України. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

"Посилюємо регіональну співпрацю з Румунією. Агенція регіонального розвитку Київської області та аналітичний центр "Нова стратегія" Румунії підписали меморандум про стратегічну співпрацю", - повідомив голова ОВА.

Документ підписали в рамках моєї зустрічі із Послом Румунії Александру Віктором Мікулою та представниками низки румунських агенцій. Це – конкретна реалізація всіх домовленостей, яких досягли під час попередніх зустрічей.

Основна співпраця полягатиме у залученні іноземних інвестицій, насамперед в оборонно-промисловий комплекс України. Бо саме зброї потребує Україна для ефективного захисту від російського агресора. Йдеться про РЕБ, зенітні установки, системи ППО. Радий, що наші румунські колеги розуміють це. Бо навіть під час зустрічі з паном Мікулою на Київщині була повітряна тривога та наші сили ППО збивали ворожі дрони - зазначив Кравченко.

За його словами, саме від ефективного захисту залежить наша можливість розвивати економіку та відбудовувати країну.

"Меморандум спрямований на підвищення рівня співпраці між Київщиною та румунським приватним і державним секторами, в тому числі бізнес-середовищем. Працюватимемо над створенням нових робочих місць, розвитком приватного підприємництва, покращенням інфраструктури територіальних громад тощо", - додав Кравченко.

Крім того, голова ОВА обговорив з Послом також питання енергетичної незалежності, зокрема збільшення кількості когенераційних установок та встановлення сонячних панелей, відбудову зруйнованого внаслідок російської агресії, розвиток жіночого підприємництва.

"Подякував всьому народові Румунії за підтримку та послідовну допомогу у боротьбі з російським агресором", - резюмував Кравченко.