Київщина посилить регіональну співпрацю з Румунією: залучатиме інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55687 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107302 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145886 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120030 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112001 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115157 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141942 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75393 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83812 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178772 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
92 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 29976 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 39927 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 22347 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 18843 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 16944 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145889 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141945 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178774 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517292 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596578 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6445 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33726 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33431 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35537 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59354 перегляди
Актуальне
Київщина посилить регіональну співпрацю з Румунією: залучатиме інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України

Київщина посилить регіональну співпрацю з Румунією: залучатиме інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України

Київ • УНН

 • 37416 перегляди

Агенція розвитку Київської області та румунський центр "Нова стратегія" уклали угоду про стратегічну співпрацю. Основна мета - залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.

Агенція регіонального розвитку Київської області та аналітичний центр "Нова стратегія" Румунії підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Основна співпраця полягатиме у залученні іноземних інвестицій, насамперед в оборонно-промисловий комплекс України. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

"Посилюємо регіональну співпрацю з Румунією. Агенція регіонального розвитку Київської області та аналітичний центр "Нова стратегія" Румунії підписали меморандум про стратегічну співпрацю", - повідомив голова ОВА.

Документ підписали в рамках моєї зустрічі із Послом Румунії Александру Віктором Мікулою та представниками низки румунських агенцій. Це – конкретна реалізація всіх домовленостей, яких досягли під час попередніх зустрічей.

Основна співпраця полягатиме у залученні іноземних інвестицій, насамперед в оборонно-промисловий комплекс України. Бо саме зброї потребує Україна для ефективного захисту від російського агресора. Йдеться про РЕБ, зенітні установки, системи ППО. Радий, що наші румунські колеги розуміють це. Бо навіть під час зустрічі з паном Мікулою на Київщині була повітряна тривога та наші сили ППО збивали ворожі дрони 

- зазначив Кравченко.

За його словами, саме від ефективного захисту залежить наша можливість розвивати економіку та відбудовувати країну.

"Меморандум спрямований на підвищення рівня співпраці між Київщиною та румунським приватним і державним секторами, в тому числі бізнес-середовищем. Працюватимемо над створенням нових робочих місць, розвитком приватного підприємництва, покращенням інфраструктури територіальних громад тощо", - додав Кравченко.

Крім того, голова ОВА обговорив з Послом також питання енергетичної незалежності, зокрема збільшення кількості когенераційних установок та встановлення сонячних панелей, відбудову зруйнованого внаслідок російської агресії, розвиток жіночого підприємництва.

"Подякував всьому народові Румунії за підтримку та послідовну допомогу у боротьбі з російським агресором", - резюмував Кравченко.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаКиївщина

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,063.10