Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией: будет привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины

Агентство регионального развития Киевской области и аналитический центр "Новая стратегия" Румынии подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Основное сотрудничество будет заключаться в привлечении иностранных инвестиций, прежде всего в оборонно-промышленный комплекс Украины. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Усиливаем региональное сотрудничество с Румынией. Агентство регионального развития Киевской области и аналитический центр "Новая стратегия" Румынии подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве", - сообщил председатель ОВА.

Документ подписали в рамках моей встречи с Послом Румынии Александру Виктором Микулой и представителями ряда румынских агентств. Это - конкретная реализация всех договоренностей, которых достигли во время предыдущих встреч.

Основное сотрудничество будет заключаться в привлечении иностранных инвестиций, прежде всего в оборонно-промышленный комплекс Украины. Потому что именно в оружии нуждается Украина для эффективной защиты от российского агрессора. Речь идет о РЭБ, зенитных установках, системах ПВО. Рад, что наши румынские коллеги понимают это. Потому что даже во время встречи с господином Микулой на Киевщине была воздушная тревога и наши силы ПВО сбивали вражеские дроны - отметил Кравченко.

По его словам, именно от эффективной защиты зависит наша возможность развивать экономику и восстанавливать страну.

"Меморандум направлен на повышение уровня сотрудничества между Киевщиной и румынским частным и государственным секторами, в том числе бизнес-средой. Будем работать над созданием новых рабочих мест, развитием частного предпринимательства, улучшением инфраструктуры территориальных громад и т.д.", - добавил Кравченко.

Кроме того, председатель ОВА обсудил с Послом также вопросы энергетической независимости, в частности увеличение количества когенерационных установок и установки солнечных панелей, восстановление разрушенного в результате российской агрессии, развитие женского предпринимательства.

"Поблагодарил весь народ Румынии за поддержку и последовательную помощь в борьбе с российским агрессором", - резюмировал Кравченко.