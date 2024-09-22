Начальник КОВА встретился с новоназначенным послом Италии: говорили о восстановлении Киевщины и увеличении объемов торговли

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко провел встречу с новоназначенным Послом Италии в Украине Карло Формозой, где обсудили усиление энергоустойчивости общин и восстановление Киевщины. Об этом сообщил Кравченко на своем Facebook, пишет УНН.

"Встретился с новоназначенным Послом Италии в Украине Карло Формозой. Поблагодарил господина Посла за то, что Италия является надежным партнером Украины в борьбе с российским агрессором и занимает последовательную позицию в этом вопросе", - написал Кравченко.

По его словам они обсудили общую ситуацию с безопасностью в Украине и в нашем регионе, а также вопросы повышения энергоустойчивости общин и восстановление Киевщины.

Ведь Киевщина уже имеет Меморандум о сотрудничестве с итальянским регионом Тоскана, который предусматривает взаимодействие в сферах медицины и образования.

"Однако мы стремимся расширить взаимодействие с другими регионами Италии, в частности в экономической сфере. Несмотря на войну работаем над привлечением инвесторов. Потому что сильная экономика - важная составляющая нашей победы", - добавил он.

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Также Кравченко предложил Карло Формози создать онлайн-платформу для сотрудничества бизнеса между одним из регионов Италии и Киевщиной. По его мнению, это будет способствовать более активной продаже услуг и товаров предпринимателями обеих стран, что повысит товарооборот между регионами.

"Надеюсь, что такая возможность со временем заинтересует и другие регионы, и мы сможем расширить эту практику. Обсудили с господином Послом проведение Конференции по вопросам восстановления Украины, которая в следующем году состоится в Италии. Киевщина уже готовит проекты для привлечения инвестиций в восстановление области", - написал начальник Киевской ОГА.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия продолжит поддерживать Украину и будет делать все возможное для завершения войны во время своего председательства в ЕС.