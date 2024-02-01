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Каталонія скорочує використання води на 80% у сільському господарстві та на 5% у будинках через рекордну посуху

Каталонія скорочує використання води на 80% у сільському господарстві та на 5% у будинках через рекордну посуху

Київ • УНН

 • 27441 перегляди

Через рекордну посуху, внаслідок якої рівень води у водосховищах впав нижче 16% місткості, Каталонія оголосила надзвичайну ситуацію в Барселоні та прилеглих районах, вимагаючи від мешканців скоротити використання води на 5%, а від фермерів - на 80%.

Іспанський регіон Каталонія в четвер оголосив надзвичайну ситуацію через посуху в Барселоні та околицях, які тепер зіткнуться з жорсткішими обмеженнями на воду після трьох років без істотних дощів Про це пише Associated Press передає УНН.

Каталонія страждає від найгіршої посухи за останнє століття. Ми ніколи не стикалися з такою тривалою та інтенсивною посухою з того часу, як почали реєструвати кількість опадів. 

— сказав Арагонес на пресконференції.

Деталі

Голова регіонального уряду Каталонії Пере Арагонес оголосив про обмеження після того, як у водосховищах Середземноморського регіону рівень води впав нижче 16 відсотків від повної ємності. Тож тепер місцева влада хоче, аби жителі скоротили споживання води на 5%, а фермери – до 80%.

Відповідно до оголошених заходів по економії води, мешканцям східного іспанського регіону Каталонія заборонять мити автівки та наповнювати порожні басейни, якщо це не перероблена вода.

Крім того, відповідно до розпоряджень влади громадські сади можна буде зрошувати тільки підземними водами.

Готелі вже готуються використовувати морську воду у своїх басейнах і адаптують туалети, щоб використовувати менше води для змиву.

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Ферми та промисловість зіткнуться з більшими скороченнями.

Оголошення надзвичайної ситуації має на меті скоротити кількість води, яка використовується для зрошення сільськогосподарських культур, на 80 відсотків, що вдвічі суворіше, ніж 40-відсоткове скорочення, запроваджене в листопаді.

Промисловість має скоротити використання води на 25 відсотків, а не на 15 відсотків.

Зазначається, що обмеження на використання води торкнуться мешканців близько 200 сіл, селищ і міст, включаючи Барселону. Це приблизно шість мільйонів жителів Каталонії.

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"Катастрофічна ситуація"

Якщо після введених обмежень ситуація не покращиться, споживання води у Каталонії зменшать до 200 літрів з чинних 210 літрів на людину на день. А якщо посуха посилюватиметься й далі, ліміт буде знижений до 180 літрів, а потім й до 160 літрів на людину.

Також тамтешня влада попередила, що у випадку триваючої посухи, вони будуть змушенні ввести ще жорсткіші обмеження. Будуть закриті душові у спортзалах, а полив у громадських парках заборонять повністю.

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Контекст

Дослідження 2022 року показало, що Піренейський півострів найбільш сухий за останні 1200 років, що змусило чиновників Каталонії розглянути питання про доставку води кораблями до Барселони, якщо вона висохне. Ця міра була прийнята в 2008 році, коли рівень водосховищ був близький до 20% і менше опріснення. працювали заводи.

Рекордна в історії посуха в регіоні викликана тим, що впродовж останніх трьох років в Каталонії синоптики не спостерігали істотних дощів.

Тамтешні ЗМІ пишуть, що рівень дощової води в деяких водоймах Каталонії, чия столиця Барселона є другим за величиною містом Іспанії, настільки впав, що старі споруди, як-от мости та церковна дзвіниця, вийшли на поверхню.

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Експерти відзначають,  що зміна клімату, спровокована діяльністю людини, збільшує інтенсивність і частоту екстремальних погодних явищ, таких як хвилі спеки, посухи та лісові пожежі.

Каталонія побудувала опріснювальні заводи та вжила інших заходів, але експерти кажуть, що вкрай важливо покращити використання як стічних, так і підземних вод.

Додатково

Південний регіон Андалусії також бореться з сильною посухою, причому регіональна влада попереджає, що влітку в таких містах, як Севілья та Малага, будуть потрібні обмеження на використання води, якщо дощі триватимуть.

Нам потрібно 30 днів дощу поспіль. 

-  заявив глава регіонального уряду Андалусії Хуан Мануель Морено.

Обидва регіони, що є двома найбільш густонаселеними регіонами Іспанії, готуються імпортувати прісну воду на човнах, якщо це необхідно, дорогий варіант, який, як визнають чиновники, не компенсує відсутність дощу.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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