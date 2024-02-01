Каталония сокращает использование воды на 80% в сельском хозяйстве и на 5% в домах из-за рекордной засухи

Испанский регион Каталония в четверг объявил чрезвычайную ситуацию из-за засухи в Барселоне и окрестностях, которые теперь столкнутся с более жесткими ограничениями на воду после трех лет без существенных дождей Об этом пишет Associated Press передает УНН.

Каталония страдает от худшей засухи за последнее столетие. Мы никогда не сталкивались с такой длительной и интенсивной засухой с тех пор, как начали регистрировать количество осадков. - сказал Арагонес на пресс-конференции.

Детали

Председатель регионального правительства Каталонии Пере Арагонес объявил об ограничениях после того, как в водохранилищах Средиземноморского региона уровень воды упал ниже 16 процентов от полной емкости. И теперь местные власти хотят, чтобы жители сократили потребление воды на 5%, а фермеры - до 80%.

Согласно объявленным мерам по экономии воды, жителям восточного испанского региона Каталония запретят мыть машины и наполнять пустые бассейны, если это не переработанная вода.

Кроме того, в соответствии с распоряжениями властей общественные сады можно будет орошать только подземными водами.

Отели уже готовятся использовать морскую воду в своих бассейнах и адаптируют туалеты, чтобы использовать меньше воды для смыва.

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Фермы и промышленность столкнутся с большими сокращениями.

Объявление чрезвычайной ситуации имеет целью сократить количество воды, используемой для орошения сельскохозяйственных культур, на 80 процентов, что вдвое строже, чем 40-процентное сокращение, введенное в ноябре.

Промышленность должна сократить использование воды на 25 процентов, а не на 15 процентов.

Отмечается, что ограничения на использование воды коснутся жителей около 200 сел, поселков и городов, включая Барселону. Это примерно шесть миллионов жителей Каталонии.

"Катастрофическая ситуация"

Если после введенных ограничений ситуация не улучшится, потребление воды в Каталонии уменьшат до 200 литров с действующих 210 литров на человека в день. А если засуха будет усиливаться и дальше, лимит будет снижен до 180 литров, а затем и до 160 литров на человека.

Также местные власти предупредили, что в случае продолжающейся засухи, они будут вынуждены ввести еще более жесткие ограничения. Будут закрыты душевые в спортзалах, а полив в общественных парках запретят полностью.

Контекст

Исследование 2022 года показало, что Пиренейский полуостров является самым сухим за последние 1200 лет, что заставило чиновников Каталонии рассмотреть вопрос о доставке воды на кораблях в Барселону, если она высохнет. Эта мера была принята в 2008 году, когда уровень водохранилищ был близок к 20% и меньше опреснения. работали заводы.

Рекордная в истории засуха в регионе вызвана тем, что в течение последних трех лет в Каталонии синоптики не наблюдали существенных дождей.

Местные СМИ пишут, что уровень дождевой воды в некоторых водоемах Каталонии, чья столица Барселона является вторым по величине городом Испании, настолько упал, что старые сооружения, такие как мосты и церковная колокольня, вышли на поверхность.

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Эксперты отмечают, что изменение климата, спровоцированное деятельностью человека, увеличивает интенсивность и частоту экстремальных погодных явлений, таких как волны жары, засухи и лесные пожары.

Каталония построила опреснительные заводы и приняла другие меры, но эксперты говорят, что крайне важно улучшить использование как сточных, так и подземных вод.

Дополнительно

Южный регион Андалусии также борется с сильной засухой, причем региональные власти предупреждают, что летом в таких городах, как Севилья и Малага, потребуются ограничения на использование воды, если дожди будут продолжаться.

Нам нужно 30 дней дождя подряд. - заявил глава регионального правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено.

Оба региона, являющиеся двумя самыми густонаселенными регионами Испании, готовятся импортировать пресную воду на лодках, если это необходимо, дорогой вариант, который, как признают чиновники, не компенсирует отсутствие дождя.