Зеленський пропонує повернути декларування для силовиків у тилу - як система працює зараз

Президент України Володимир Зеленський анонсував повернення декларування для правоохоронців та військових, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. УНН розповідає про те, хто повинен декларувати доходи, та хто може цього не робити під час воєнного стану.

Деталі

Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців - сказав Зеленський у вечірньому зверненні 16 вересня.

Декларування доходів та майнового стану

Ще у далекому 2014 році Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання корупції" з метою комплексного реформування системи запобігання корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав.

У 2016 році в Україні запроваджена система е-декларування, завдяки якій громадяни можуть контролювати та відстежувати динаміку зміни майнового стану посадовців.

Обов'язок подання декларацій закріплений у законі "Про запобігання корупції", а Національне агентство з питань запобігання корупції відповідає за контроль та перевірку їхньої достовірності.

Хто має подавати декларацію

Декларацію про майновий стан та доходи мають подавати:

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед яких: Президент, керівництво Верховної Ради, прем’єр-міністр та міністри Кабінету міністрів, голова СБУ, генеральний прокурор, керівництво Нацбанку, члени Рахункової палати, Омбудсман, Уповноважений із захисту державної мови;

народні депутати та депутати місцевих рад;

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, особовий склад штатних військово-лікарських комісій;

судді;

працівники державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС, ДБР, НАБУ, БЕБ, посадові особи органів прокуратури, дипломатичної служби, митники;

голова та заступник НАЗК;

члени ЦВК;

поліцейські;

посадові та службові особи інших державних органів, у тому числі Пенсійного фонду, органів влади Криму;

члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;

керівництво Офісу Президента;

секретар РНБО та його помічники;

радники Президента;

службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

військовий омбудсман, заступники Військового омбудсмана, керівник апарату та державні службовці апарату Офісу Військового омбудсмана.

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Декларування під час війни

У квітні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив держслужбовцям не подавати декларації до завершення воєнного стану, з метою створити правові механізми захисту інтересів суб’єктів подання звітності у період дії воєнного стану або стану війни.

Проте вже за рік Рада ухвалила закон, який повертає декларування доходів, проте з деякими винятками. Так, до осіб, які мають подавати декларації, додали:

які проходять військову службу на посадах міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників;

які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;

які проходять службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

які здійснюють (беруть участь у здійсненні) підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до закону “Про оборонні закупівлі”, “Про публічні закупівлі”.

Такі зміни були внесені через високий рівень корупційних ризиків у діяльності таких комісій, зумовлений, у тому числі, збільшенням актуальності та важливості їх роботи з урахуванням воєнного стану в Україні.

Водночас, обов'язок подавати електронні декларації тимчасово відтерміновано для категорій посадовців, чия діяльність безпосередньо пов'язана з обороною країни, перебуванням у зоні ризику або обмеженнями за станом здоров'я:

бійці ЗСУ, ДПСУ, СБУ, ГУР, УДО, Держспецзв'язку, а також поліцейські поліції особливого призначення, залучені до бойових дій;

осіб, які виконують свої обов'язки в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;

військовослужбовців й посадовців, які перебувають у полоні/заручниках, на стаціонарному лікуванні або реабілітації після поранень, контузій чи каліцтв;

службовці, чиї деталі проходження служби є державною таємницею.

Якщо сам посадовець належить до перерахованих вище груп, обов'язок подання звітності відтерміновується і для членів його родини.

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Чому Зеленський хоче повернути декларування

Потреба у поверненні обов'язкового декларування для тилових силовиків і правоохоронців виникла через низку суспільних, антикорупційних та законодавчих факторів.

Так, наприклад, у жовтні 2024 року посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області викрито на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

У вересні справу колишньої голови Хмельницької МСЕК - ексдепутатки Хмельницької обласної ради - Тетяни Крупи, її чоловіка та сина направили до суду. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 млн грн.

У 2023 році НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова на понад 188 млн гривень.

Проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільнено з військової служби.

У ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбельї провінції Малаги Королівства Іспанія.

Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.

Згодом у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

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У 2024 році Державне бюро розслідувань повідомило про підозру високопосадовиці Львівської обласної МСЕК за приховування від декларування мільйонних статків.

У травні цього року Національна поліція у справах про незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК по всій країні проведено понад 40 слідчих дій. Сума задокументованих порушень сягає майже 92 млн гривень.

І це лише не всі випадки за час повномасштабного вторгнення. Однак, варто зазначити, що проти планів Зеленського близько двох тижнів тому виступив Кабінет міністрів, який схвалив та подав до парламенту законопроєкт №15574, який пропонує відкривати декларації осіб, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України, через рік після скасування воєнного стану.

Відповідно до законопроєкту, у відкритому доступі не відображаються декларації, подані військовими Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій.

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