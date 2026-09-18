росія випустила 93 безпілотники по Україні, 72 з них ППО вдалося знешкодити

Протиповітряна оборона знешкодила 72 безпілотники та баражуючі боєприпаси "Бандероль"/"Дань-Т", якими російська армія атакувала Україну в ніч на 18 вересня. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, пише УНН.

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Як зазначається, із 18:00 четверга, 17 вересня, російські загарбники запустили по Україні 93 ударні безпілотники типу "Shahed", "Гербера", дрони-імітатори типу "Пародія", а також баражуючі боєприпаси типу "Бандероль"/"Дань-Т". Серед дронів типу "Shahed" 46 одиниць були реактивними.

Пуски засобів ураження росіяни здійснили з напрямків своїх населених пунктів Орел і Міллерово, а також із акваторії Азовського моря та тимчасово окупованих територій – Гвардійського (АР Крим) і Донецька - йдеться у повідомленні.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 п'ятниці протиповітряна оборона збила/заглушила 69 російських дронів різних типів, серед яких – "Shahed" і "Гербера", а також три "Бандероль"/"Дань-Т".

На 13 локаціях зафіксовані ворожі влучання, ще на трьох – падіння збитих цілей (уламки).

Частина засобів ураження ворога не досягла своїх цілей. Уточнення інформації щодо них триває.

Повітряні сили наголошують: у небі над Україною ще фіксується рух російських БПЛА. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

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