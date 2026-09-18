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Техніка

Втрати росії у війні сягнули 1,515 млн військових

Київ • УНН

 • 934 перегляди

За добу російські війська втратили 1 420 військових. Загальні втрати рф сягнули близько 1 514 910 осіб.

Втрати росії у війні сягнули 1,515 млн військових

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 514 910 військових. За минулу добу, 17 вересня, росія втратила ще 1 420 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Станом на 18 вересня загальні втрати противника також становлять 12 351 танк, 25 352 бойові броньовані машини, 49 938 артилерійських систем, 2 142 РСЗВ та 1 646 засобів ППО.

Також російські війська втратили 150 442 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4 701 одиницю спеціальної техніки.

З початку повномасштабної війни втрати рф становлять 442 літаки, 356 гелікоптерів, 5 111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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Вадим Хлюдзинський

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