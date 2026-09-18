Потери России в войне достигли 1,515 млн военнослужащих

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 514 910 военнослужащих. За прошедшие сутки, 17 сентября, Россия потеряла еще 1 420 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

По состоянию на 18 сентября общие потери противника также составляют 12 351 танк, 25 352 боевые бронированные машины, 49 938 артиллерийских систем, 2 142 РСЗО и 1 646 средств ПВО.

Также российские войска потеряли 150 442 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 4 701 единицу специальной техники.

С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 442 самолета, 356 вертолетов, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Напомним

Третий армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провел наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. Военные зачистили от вражеских войск Новоселовку, Александровку, Яровую, окрестности Коровьего Яра и освободили Среднее.

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