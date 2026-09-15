Нищівний удар по 20 і 25-й арміях рф: Третій армійський корпус розповів деталі операції "Вівальді"
Київ • УНН
Третій армійський корпус повідомив про операцію "Вівальді" на півночі Донеччини. Заявлено про зачистку 75 км² і деокупацію 10 км².
Третій армійський корпус Сухопутних військ Збройних сил України провів наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Про це повідомила пресслужба корпусу, передає УНН.
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Як йдеться в повідомленні, корпус зачистив від ворожих військ Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив Середнє.
У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км². Ще 10 км² - деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій рф
Повідомляється, що втрати противника на цьому етапі: близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.
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