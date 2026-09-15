Нищівний удар по 20 і 25-й арміях рф: Третій армійський корпус розповів деталі операції "Вівальді"

$44.620.0751.520.12
ukenru
12:55 • 576 перегляди
В Україні зросте вартість проїзду в електричках - стали відомі тарифи та коли їх буде запроваджено
12:10 • 8582 перегляди
Єрмаку не продовжили обов’язок носити електронний браслет
09:36 • 25437 перегляди
Рада погодила звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора
07:51 • 34365 перегляди
У Києві помер постраждалий під час ранкової атаки рф, 8 пораненихPhoto
15 вересня, 04:54 • 63741 перегляди
З'явилися нові деталі першого збиття дрона над Литвою авіацією НАТО
15 вересня, 04:45 • 50958 перегляди
У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%
15 вересня, 04:38 • 44562 перегляди
У росії після атаки дронів повністю зупинився один із головних виробників компонентів для вибухівки – монітори
15 вересня, 04:29 • 34313 перегляди
"Еммі-2026" назвала найкращі серіали та акторів року: хто забрав головні нагороди
15 вересня, 04:17 • 25429 перегляди
росія вночі атакувала Київ дронами, є влучання у 2 районах і тяжко поранений
15 вересня, 02:39 • 21899 перегляди
Кім Чен Ин пообіцяв путіну "незмінну підтримку" та перемогу росії у "священній війні"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4м/с
45%
750мм
Популярнi новини
БПЛА "Орлан": характеристики, види та небезпекиPhoto15 вересня, 04:00 • 75991 перегляди
В Ормузькій протоці уразили іранське судно, є загиблий - CNN15 вересня, 06:15 • 27319 перегляди
Атака дронів рф на Київ: у двох районах постраждали шестеро людей15 вересня, 06:30 • 39673 перегляди
Під Федорова створили посаду і за день оформили бронювання, а зарплату та поїздки оплачують із пожертв - президент фонду07:50 • 14313 перегляди
Фрегат рф випустив сигнальні ракети по вертольоту Збройних сил Данії 08:43 • 18901 перегляди
Публікації
БПЛА "Орлан": характеристики, види та небезпекиPhoto15 вересня, 04:00 • 76021 перегляди
Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог14 вересня, 16:13 • 70693 перегляди
Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування
Ексклюзив
14 вересня, 13:55 • 73176 перегляди
День танкових військ ЗСУ: історія свята PhotoVideo14 вересня, 10:12 • 83533 перегляди
Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
14 вересня, 10:10 • 84409 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Джо Байден
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір11:29 • 11054 перегляди
Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"15 вересня, 01:08 • 55704 перегляди
6-річна донька Блума обрала татуювання з "Піратів Карибського моря", навіть не знаючи про роль батькаPhoto15 вересня, 00:05 • 62842 перегляди
Дітей Меган Маркл і принца Гаррі терміново перевели до іншої школи через загрозу їхній безпеці14 вересня, 23:05 • 53978 перегляди
Маколей Калкін та Бренда Сонг відповіли на чутки про їхнє таємне весілля14 вересня, 22:06 • 49847 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Фільм
Іскандер (ОТРК)
Х-59

Нищівний удар по 20 і 25-й арміях рф: Третій армійський корпус розповів деталі операції "Вівальді"

Київ • УНН

 • 4698 перегляди

Третій армійський корпус повідомив про операцію "Вівальді" на півночі Донеччини. Заявлено про зачистку 75 км² і деокупацію 10 км².

Нищівний удар по 20 і 25-й арміях рф: Третій армійський корпус розповів деталі операції "Вівальді"

Третій армійський корпус Сухопутних військ Збройних сил України провів наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Про це повідомила пресслужба корпусу, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, корпус зачистив від ворожих військ Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив Середнє.

У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км². Ще 10 км² - деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій рф

- заявили в корпусі.

Повідомляється, що втрати противника на цьому етапі: близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.

Внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України - у воронезьку область: був згорнутий трубопровід і винесені склади

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 15 вересня БПЛА атакували промислову зону сизранського НПЗ. На території виникло декілька точок пожеж.

Євген Устименко

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Донецька область
Україна