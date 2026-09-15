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Сокрушительный удар по 20-й и 25-й армиям рф: Третий армейский корпус рассказал подробности операции «Вивальди»

Киев • УНН

 • 6218 просмотра

Третий армейский корпус сообщил об операции «Вивальди» на севере Донецкой области. Заявлено об очистке 75 км² и деоккупации 10 км².

Сокрушительный удар по 20-й и 25-й армиям рф: Третий армейский корпус рассказал подробности операции «Вивальди»

Третий армейский корпус Сухопутных войск Вооружённых сил Украины провёл наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба корпуса, передаёт УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, корпус зачистил от вражеских войск Новосёловку, Александровку, Яровую, окрестности Коровьего Яра и освободил Среднее.

В режиме информационной тишины подразделения ликвидировали очаги инфильтрации противника и зачистили 75 км². Ещё 10 км² — деоккупировано. Сокрушительный удар нанесён по боеспособности 20-й и 25-й армий рф

— заявили в корпусе.

Сообщается, что потери противника на этом этапе: около 1500 солдат, более 12 тысяч беспилотников и сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем, автомобильной техники.

В результате ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины — в Воронежскую область: трубопровод был свёрнут, а склады вынесены

— говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 15 сентября БПЛА атаковали промышленную зону Сызранского НПЗ. На территории возникло несколько очагов пожара.

Евгений Устименко

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