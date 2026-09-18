Россия выпустила по Украине 93 беспилотника, 72 из них ПВО удалось обезвредить
Киев • УНН
В ночь на 18 сентября Россия запустила по Украине 93 беспилотника и боеприпаса. ПВО сбила и подавила 72 цели, зафиксировано 13 попаданий.
Противовоздушная оборона обезвредила 72 беспилотника и барражирующих боеприпаса «Бандероль»/«Дань-Т», которыми российская армия атаковала Украину в ночь на 18 сентября. Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, с 18:00 четверга, 17 сентября, российские захватчики запустили по Украине 93 ударных беспилотника типа «Shahed», «Гербера», дроны-имитаторы типа «Пародия», а также барражирующие боеприпасы типа «Бандероль»/«Дань-Т». Среди дронов типа «Shahed» 46 единиц были реактивными.
Пуски средств поражения россияне осуществили с направлений своих населённых пунктов Орёл и Миллерово, а также из акватории Азовского моря и временно оккупированных территорий — Гвардейского (АР Крым) и Донецка
Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 пятницы противовоздушная оборона сбила/подавила 69 российских дронов различных типов, среди которых — «Shahed» и «Гербера», а также три «Бандероль»/«Дань-Т».
В 13 местах зафиксированы вражеские попадания, ещё в трёх — падение сбитых целей (обломки).
Часть средств поражения врага не достигла своих целей. Уточнение информации о них продолжается.
Воздушные силы подчёркивают: в небе над Украиной ещё фиксируется движение российских БПЛА. Граждан призывают соблюдать правила безопасности.
Потери России в войне достигли 1,515 млн военнослужащих18.09.26, 07:44 • 4762 просмотра