НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції)
Начальника управління Держгеокадастру підозрюють у наданні $30 тис. неправомірної вигоди посадовцю НАЗК. Його затримали після передачі коштів у Києві 27 липня 2026 року.
Депутат Ужгорода не вказав у декларації готельний комплекс вартістю 50 млн грн. Загальна сума недостовірних відомостей сягнула майже 78 мільйонів гривень.
ВАКС стягнув у дохід держави готівку та три елітні авто колишнього посадовця поліції. Офіційних доходів родини не вистачало для таких дорогих покупок.
Парламент ухвалив закон про єдину декларацію доброчесності та родинних зв’язків суддів. Це розблокує понад 300 млн євро фінансової допомоги від Євросоюзу.
Шабунін не відвідував НАЗК під час відрядження та не мав там робочого місця. ДБР розслідує отримання ним виплат від ЗСУ без виконання обов'язків.
Депутатка селищної ради не вказала дві квартири, 6,2 млн грн на рахунках та 4,5 млн грн позики. Загальна сума порушень становить 13,2 мільйона гривень.
НАЗК виявило недостовірні дані на 1,2 млрд грн у 170 деклараціях за 2026 рік. Правоохоронці вже відкрили 74 кримінальні провадження за цими фактами.
Суд визнав необґрунтованими активи посадовця на Хмельниччині, який придбав торговий центр за 13,7 млн грн. У дохід держави стягнуть понад 7,3 млн грн.
МОН звільнило ректора КНУ Володимира Бугрова через закінчення контракту. Ексректору закидають корупційні порушення та участь у гучному секс-скандалі.
НАЗК за результатами відповідних моніторингів скерувало до правоохоронних органів 13 матеріалів, що містять ознаки порушень на суму понад 100 млн гривень.
Посадовець не вказав у декларації будинок, готівку та борги. Суд арештував майно депутата та його дружини на загальну суму близько 69,4 млн гривень.
Нардеп Железняк «знайшов» кошти на купівлю облігацій та забувся їх задекларувати – НАЗК просять розібратися, – ЗМІ.
Уряд спростив процедури закупівлі енергообладнання та робіт з його захисту до 2026 року. Дані в Prozorro будуть приховані задля безпеки об'єктів.
Порошенко задекларував майже 53 мільйони виплат від проросійського уряду Орбана та вивів в Угорщину ще близько 15 мільйонів.
Катерина Сікора розірвала шлюб та передала право опіки чоловіку для отримання ним статусу батька-одинака. Це дозволило йому уникнути мобілізації.
Журналісти виявили ділові зв'язки членів комісії з добору голови Держмитслужби з кандидатом Владиславом Суворовим. Комісія заперечує конфлікт інтересів, попри спільну роботу в минулому.
Агентство підтвердило лише перевірку за 2020 рік. Нові квартири та авто родини посадовця, придбані після 2020 року, поки залишаються поза увагою НАЗК.
Заступник голови Держмитслужби не ініціює перевірки понад 10 тисяч підроблених сертифікатів EUR. 1. Тим часом його родина купує елітне житло та авто.
Мати заступника голови Держмитслужби України Владислава Суворова володіє нерухомістю на 5 млн грн, а дружина придбала два авто Toyota RAV4. Перевірку способу життя посадовця розпочнуть після звернення до НАЗК.
Компанія не проводить перевірку Лікунова та Риковцева через відсутність офіційних скарг. УЗ заявляє про необізнаність щодо втрат на тендерах.
Депутати вимагають перевірки статків Владислава Суворова перед призначенням. Родина посадовця володіє елітною нерухомістю та авто на мільйони гривень.
Мінрозвитку та Habitat for Humanity планують переобладнати покинуті будівлі під житло для ВПО, але юристи та НАЗК попереджають про ризики непрозорого відбору об'єктів та юридичні колізії.
Офіс Генпрокурора розслідує недостовірне декларування тимчасовим очільником Держекоінспекції Ігорем Зубовичем. У його декларації виявили понад 26 мільйонів гривень невідповідностей.
Україна додала один бал у 2025 році в Індексі сприйняття корупції, набравши 36 балів зі 100 можливих і посівши 104 місце серед 182 країн. Це єдина держава у світі, що покращує антикорупційні показники в умовах війни.
З січня в Україні функціонує єдина електронна адреса для звернень до військового омбудсмана. Військовослужбовці та їхні родини можуть подавати скарги електронною поштою або через сайт.
НАЗК нагадало публічним службовцям про обов’язкове декларування коштів, отриманих у межах державних програм підтримки. Кошти, отримані за програмами "Кешбек "Зроблено в Україні", "єПідтримка", "Зимова Підтримка", зазначаються в розділі 11 декларації.
Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу 33,28 млн грн. Її підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди нардепам.
Олександр Зима, директор юридичного департаменту НБУ, у грудні отримав понад 950 тисяч гривень зарплати. Він перебуває під слідством у кримінальній справі щодо зловживання владою.
Профільний заступник Міністра розвитку громад Сергій Деркач ігнорує дані щодо кандидата на голову Державіаслужби Ігоря Зелінського. Журналістські розслідування вказують на можливу шкоду нацбезпеці від його попередньої діяльності.
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов САП, визнавши необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП на понад 3,8 млн гривень. До доходу держави стягнуто будинок із землею та вартість одного з автомобілів.