$44.710.0552.160.09
ukenru
20:46 • 7688 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
18:20 • 24180 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
17:20 • 22505 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
16:36 • 15749 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19346 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28126 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
25 серпня, 11:07 • 25875 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 25428 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 24760 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 21700 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1м/с
58%
750мм
Популярнi новини
"Не може обігнати Чорногорію" - Фіцо виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС25 серпня, 13:06 • 5124 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 28305 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 25845 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 33062 перегляди
У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей19:11 • 8296 перегляди
Публікації
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома18:20 • 24179 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 33124 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 25884 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 28338 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 40789 перегляди
Актуальнi люди
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Краматорськ
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 55837 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 56286 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 95933 перегляди
Сандра Буллок показала рідкісні фото дітей та розповіла про сімейне життяPhoto23 серпня, 01:04 • 103188 перегляди
Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала другий день народження сина Джастіна БібераPhoto22 серпня, 23:04 • 97553 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The New York Times
SpaceX Starship
Financial Times
The Times
ТегиОрганізації

НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції)

Державний орган, відповідальний за формування антикорупційної політики в Україні
Національне агентство з питань запобігання корупції - центральний орган виконавчої влади в Україні. НАЗК має спеціальний статус та відповідає за формування антикорупційної політики та запобігання корупційним проявам. НАЗК здійснює аналітичні функції та розробляє Антикорупційну стратегію країни, виявляє корупційні норми у законодавстві, а також запобігає конфлікту інтересів у діяльності посадовців. Також орган контролює та перевіряє на відповідність майнові декларації посадовців. В адмініструванні НАЗК перебувають: Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; Єдиний державний реєстр звітності політичних партій; Єдиний портал повідомлень викривачів.
Новини по темi
Начальника одного з управлінь Держгеокадастру підозрюють у наданні 30 тисяч доларів хабаря посадовцю НАЗКPhoto

Начальника управління Держгеокадастру підозрюють у наданні $30 тис. неправомірної вигоди посадовцю НАЗК. Його затримали після передачі коштів у Києві 27 липня 2026 року.

Суспільство • 28 липня, 15:35 • 6515 перегляди
Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру через недостовірне декларування на майже 78 млн грнPhotoVideo

Депутат Ужгорода не вказав у декларації готельний комплекс вартістю 50 млн грн. Загальна сума недостовірних відомостей сягнула майже 78 мільйонів гривень.

Політика • 18 червня, 08:44 • 3426 перегляди
ВАКС стягнув у дохід держави активи ексначальника відділу стратегічних розслідувань у Києві на мільйони гривень

ВАКС стягнув у дохід держави готівку та три елітні авто колишнього посадовця поліції. Офіційних доходів родини не вистачало для таких дорогих покупок.

Київ • 12 червня, 12:07 • 3421 перегляди
Рада затвердила нові правила перевірки суддів - це частина Ukraine Facility

Парламент ухвалив закон про єдину декларацію доброчесності та родинних зв’язків суддів. Це розблокує понад 300 млн євро фінансової допомоги від Євросоюзу.

Суспільство • 9 червня, 13:21 • 5300 перегляди
Не було робочого місця, не видавалась перепустка, а сам не з’являвся на роботі – ДБР оприлюднило дані щодо "служби" Шабуніна у НАЗК

Шабунін не відвідував НАЗК під час відрядження та не мав там робочого місця. ДБР розслідує отримання ним виплат від ЗСУ без виконання обов'язків.

Суспільство • 8 червня, 14:58 • 9560 перегляди
Депутатку на Дніпропетровщині запідозрили у недостовірному декларуванні на понад 13 млн грн 

Депутатка селищної ради не вказала дві квартири, 6,2 млн грн на рахунках та 4,5 млн грн позики. Загальна сума порушень становить 13,2 мільйона гривень.

Політика • 2 червня, 12:17 • 5635 перегляди
НАЗК виявило ознаки недостовірних даних у 170 деклараціях на понад 1,2 млрд гривеньPhoto

НАЗК виявило недостовірні дані на 1,2 млрд грн у 170 деклараціях за 2026 рік. Правоохоронці вже відкрили 74 кримінальні провадження за цими фактами.

Політика • 20 травня, 10:28 • 2733 перегляди
ВАКС конфіскував понад 7,3 млн грн необґрунтованих активів посадовця міграційної служби на Хмельниччині

Суд визнав необґрунтованими активи посадовця на Хмельниччині, який придбав торговий центр за 13,7 млн грн. У дохід держави стягнуть понад 7,3 млн грн.

Суспільство • 29 квітня, 16:30 • 6415 перегляди
Володимира Бугрова звільнили з посади ректора КНУ ім. Тараса Шевченка

МОН звільнило ректора КНУ Володимира Бугрова через закінчення контракту. Ексректору закидають корупційні порушення та участь у гучному секс-скандалі.

Суспільство • 29 квітня, 12:34 • 3126 перегляди
Моніторинг способу життя чиновників з початку року виявив порушень на 100 мільйонів - НАЗКPhoto

НАЗК за результатами відповідних моніторингів скерувало до правоохоронних органів 13 матеріалів, що містять ознаки порушень на суму понад 100 млн гривень.

Суспільство • 29 квітня, 10:15 • 3475 перегляди
Приховав нерухомість, готівку та борги на майже 14 мільйонів гривень - справу ужгородського депутата передали до судуPhoto

Посадовець не вказав у декларації будинок, готівку та борги. Суд арештував майно депутата та його дружини на загальну суму близько 69,4 млн гривень.

Кримінал • 22 квітня, 12:46 • 2556 перегляди
Нардеп Железняк "знайшов" кошти на купівлю облігацій та забувся їх задекларувати - НАЗК просять розібратися - ЗМІPhoto

Нардеп Железняк «знайшов» кошти на купівлю облігацій та забувся їх задекларувати – НАЗК просять розібратися, – ЗМІ.

Політика • 22 квітня, 06:32 • 4010 перегляди
Кабмін дозволив прямі закупівлі для захисту критичної інфраструктури - що зміниться

Уряд спростив процедури закупівлі енергообладнання та робіт з його захисту до 2026 року. Дані в Prozorro будуть приховані задля безпеки об'єктів.

Суспільство • 10 квітня, 13:00 • 2820 перегляди
Порошенко задекларував майже 53 мільйони виплат від проросійського уряду Орбана та вивів в Угорщину ще близько 15 мільйонівPhoto

Порошенко задекларував майже 53 мільйони виплат від проросійського уряду Орбана та вивів в Угорщину ще близько 15 мільйонів.

Політика • 9 квітня, 11:03 • 50771 перегляди
Суддя Вищого антикорупційного суду Сікора врятувала чоловіка від армії за допомогою фіктивного розлучення - "Чесна мобілізація"

Катерина Сікора розірвала шлюб та передала право опіки чоловіку для отримання ним статусу батька-одинака. Це дозволило йому уникнути мобілізації.

Суспільство • 26 березня, 16:28 • 6398 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів

Журналісти виявили ділові зв'язки членів комісії з добору голови Держмитслужби з кандидатом Владиславом Суворовим. Комісія заперечує конфлікт інтересів, попри спільну роботу в минулому.

Політика • 25 березня, 11:24 • 65433 перегляди
Ексклюзив
НАЗК отримало звернення ІА УНН щодо необхідності проведення моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Суворова

Агентство підтвердило лише перевірку за 2020 рік. Нові квартири та авто родини посадовця, придбані після 2020 року, поки залишаються поза увагою НАЗК.

Політика • 19 березня, 10:35 • 18273 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці

Заступник голови Держмитслужби не ініціює перевірки понад 10 тисяч підроблених сертифікатів EUR. 1. Тим часом його родина купує елітне житло та авто.

Політика • 16 березня, 11:53 • 50254 перегляди
Ексклюзив
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення

Мати заступника голови Держмитслужби України Владислава Суворова володіє нерухомістю на 5 млн грн, а дружина придбала два авто Toyota RAV4. Перевірку способу життя посадовця розпочнуть після звернення до НАЗК.

Суспільство • 11 березня, 12:47 • 54149 перегляди
"Укрзалізниця" не проводила перевірку щодо ексдетективів НАБУ, яких звинувачували у зловживаннях на десятки мільйонів. Документ

Компанія не проводить перевірку Лікунова та Риковцева через відсутність офіційних скарг. УЗ заявляє про необізнаність щодо втрат на тендерах.

Суспільство • 9 березня, 14:50 • 11057 перегляди
Ексклюзив
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови Держмитслужби Суворова - нардепи

Депутати вимагають перевірки статків Владислава Суворова перед призначенням. Родина посадовця володіє елітною нерухомістю та авто на мільйони гривень.

Економіка • 9 березня, 11:13 • 88056 перегляди
Порожні державні та комунальні будівлі переобладнають під житло для ВПО

Мінрозвитку та Habitat for Humanity планують переобладнати покинуті будівлі під житло для ВПО, але юристи та НАЗК попереджають про ризики непрозорого відбору об'єктів та юридичні колізії.

Суспільство • 20 лютого, 14:37 • 4960 перегляди
У декларації т.в.о голови Держекоінспекції Зубовича знайшли "зайві" 26 млн гривень

Офіс Генпрокурора розслідує недостовірне декларування тимчасовим очільником Держекоінспекції Ігорем Зубовичем. У його декларації виявили понад 26 мільйонів гривень невідповідностей.

Суспільство • 19 лютого, 13:14 • 4622 перегляди
Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції: 36 балів і 104 місце у світіPhoto

Україна додала один бал у 2025 році в Індексі сприйняття корупції, набравши 36 балів зі 100 можливих і посівши 104 місце серед 182 країн. Це єдина держава у світі, що покращує антикорупційні показники в умовах війни.

Суспільство • 10 лютого, 08:11 • 4439 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися

З січня в Україні функціонує єдина електронна адреса для звернень до військового омбудсмана. Військовослужбовці та їхні родини можуть подавати скарги електронною поштою або через сайт.

Суспільство • 3 лютого, 06:30 • 134174 перегляди
Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК

НАЗК нагадало публічним службовцям про обов’язкове декларування коштів, отриманих у межах державних програм підтримки. Кошти, отримані за програмами "Кешбек "Зроблено в Україні", "єПідтримка", "Зимова Підтримка", зазначаються в розділі 11 декларації.

Фінанси • 26 січня, 23:03 • 10960 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto

Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу 33,28 млн грн. Її підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди нардепам.

Політика • 16 січня, 16:00 • 73596 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto

Олександр Зима, директор юридичного департаменту НБУ, у грудні отримав понад 950 тисяч гривень зарплати. Він перебуває під слідством у кримінальній справі щодо зловживання владою.

Економіка • 13 січня, 10:02 • 71544 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби

Профільний заступник Міністра розвитку громад Сергій Деркач ігнорує дані щодо кандидата на голову Державіаслужби Ігоря Зелінського. Журналістські розслідування вказують на можливу шкоду нацбезпеці від його попередньої діяльності.

Суспільство • 12 січня, 10:30 • 73111 перегляди
Будинок, автомобілі та 20 000 доларів готівкою: суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника ТЦК та СП

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов САП, визнавши необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП на понад 3,8 млн гривень. До доходу держави стягнуто будинок із землею та вартість одного з автомобілів.

Суспільство • 6 січня, 13:20 • 4948 перегляди