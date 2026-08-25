Не було робочого місця, не видавалась перепустка, а сам не з’являвся на роботі – ДБР оприлюднило дані щодо "служби" Шабуніна у НАЗК

Шабунін не відвідував НАЗК під час відрядження та не мав там робочого місця. ДБР розслідує отримання ним виплат від ЗСУ без виконання обов'язків.