Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист Нацбанку

Директор юридичного департаменту Національного банку України Олександр Зима у грудні отримав понад 950 тисяч гривень зарплати. Про це йдеться у його деклараціях, пише УНН.

Поки суспільство обговорює необхідність підвищення зарплати військовим, збільшення мінімальних зарплат, а влада думає, де знайти додаткове фінансування на озброєння, зарплати посадовців Національного банку України виходять за межі здорового глузду.

Так, наприклад, головний юрист НБУ Олександр Зима, який знаходиться під слідством у кримінальній справі щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, лише у грудні отримав майже мільйон гривень зарплати.

Відповідно до декларацій, опублікованих на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, Зима у грудні отримав три транші зарплати. Перша виплата була здійснена 12.12.2025 обсягом 282 505 гривень. Другий транш був 23.12.2025 обсягом 427 680 гривень. Третя виплата відбулася 29.12.2025 обсягом 241 235 гривень.

Таким чином сумарно у грудні Олександр Зима отримав 951 420 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи - у Нацбанку.

Відповідно до декларації за 2024 рік, річна зарплата Зими становила 6 198 238 гривень.

Варто зауважити, що відповідно до щорічних декларацій посадовець також має дохід від операцій з цінними паперами. Наприклад, у 2024 році його дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП становив 2 142 057 гривень.

Серед іншого головний юрист також має злитки цінних металів, кількість яких у 2024 році збільшилась, порівняно із 2023 роком. Так у 2023 році Зима вказував у звітності чотири золоті злитки на суму 518 тисяч гривень. У декларації за 2024 рік кількість злитків посадовець вже не вказує, але повідомляє, що частка золота зросла вже до понад 724 тисяч гривень, що дає підстави вважати, що він докупив золото.

У 2024 році Зима також зберігав готівкою 170 000 доларів, на банківських рахунках у нього було сумарно 1 654 188 гривень, 190 доларів та 35 870 британських фунтів стерлінгів. Відповідно до даних декларації його донька Анастасія навчається у Великій Британії. За її навчання у 2024 році Зима заплатив 1 336 489 гривень.

Нагадаємо

Кримінальне провадження № 62023100110000229 проти головного юриста НБУ Державне бюро розслідувань відкрило наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки штучного затягування розслідування цієї справи.

Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження. Проте замість активізації розслідування справу просто закрили.

Наразі розслідування кримінального провадження триває.