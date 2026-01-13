Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 3982 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 8580 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 22764 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 39611 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 30209 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 30320 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 49097 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22336 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23144 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 51912 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
83%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло13 января, 00:39 • 20601 просмотра
"Награда для агрессора": премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий13 января, 01:12 • 6936 просмотра
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 16004 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 4360 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 7744 просмотра
публикации
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 1070 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 49114 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 45827 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 51920 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 47646 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 39361 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 34582 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 40030 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 41949 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 98060 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Тор
Шахед-136

Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Александр Зима, директор юридического департамента НБУ, в декабре получил более 950 тысяч гривен зарплаты. Он находится под следствием по уголовному делу о злоупотреблении властью.

Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка

Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима в декабре получил более 950 тысяч гривен зарплаты. Об этом говорится в его декларациях, пишет УНН.

Пока общество обсуждает необходимость повышения зарплаты военным, увеличения минимальных зарплат, а власть думает, где найти дополнительное финансирование на вооружение, зарплаты должностных лиц Национального банка Украины выходят за рамки здравого смысла.

Так, например, главный юрист НБУ Александр Зима, который находится под следствием по уголовному делу о возможном злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, только в декабре получил почти миллион гривен зарплаты.

Согласно декларациям, опубликованным на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Зима в декабре получил три транша зарплаты. Первая выплата была осуществлена 12.12.2025 в размере 282 505 гривен. Второй транш был 23.12.2025 в размере 427 680 гривен. Третья выплата состоялась 29.12.2025 в размере 241 235 гривен.

Таким образом, суммарно в декабре Александр Зима получил 951 420 тысяч гривен зарплаты по основному месту работы - в Нацбанке.

Согласно декларации за 2024 год, годовая зарплата Зимы составила 6 198 238 гривен.

Стоит отметить, что согласно ежегодным декларациям должностное лицо также имеет доход от операций с ценными бумагами. Например, в 2024 году его доход в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ составил 2 142 057 гривен.

Среди прочего главный юрист также имеет слитки ценных металлов, количество которых в 2024 году увеличилось по сравнению с 2023 годом. Так, в 2023 году Зима указывал в отчетности четыре золотых слитка на сумму 518 тысяч гривен. В декларации за 2024 год количество слитков должностное лицо уже не указывает, но сообщает, что доля золота выросла уже до более 724 тысяч гривен, что дает основания полагать, что он докупил золото.

В 2024 году Зима также хранил наличными 170 000 долларов, на банковских счетах у него было суммарно 1 654 188 гривен, 190 долларов и 35 870 британских фунтов стерлингов. Согласно данным декларации его дочь Анастасия учится в Великобритании. За ее обучение в 2024 году Зима заплатил 1 336 489 гривен.

Напомним

Уголовное производство № 62023100110000229 против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства. Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли.

Сейчас расследование уголовного производства продолжается.

Лилия Подоляк

Экономикапубликации
Банковская карта
Война в Украине
Золото
Конкорд Банк
Елена Соседка
Национальный банк Украины
Великобритания
Киев