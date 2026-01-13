Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка

Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима в декабре получил более 950 тысяч гривен зарплаты. Об этом говорится в его декларациях, пишет УНН.

Пока общество обсуждает необходимость повышения зарплаты военным, увеличения минимальных зарплат, а власть думает, где найти дополнительное финансирование на вооружение, зарплаты должностных лиц Национального банка Украины выходят за рамки здравого смысла.

Так, например, главный юрист НБУ Александр Зима, который находится под следствием по уголовному делу о возможном злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, только в декабре получил почти миллион гривен зарплаты.

Согласно декларациям, опубликованным на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Зима в декабре получил три транша зарплаты. Первая выплата была осуществлена 12.12.2025 в размере 282 505 гривен. Второй транш был 23.12.2025 в размере 427 680 гривен. Третья выплата состоялась 29.12.2025 в размере 241 235 гривен.

Таким образом, суммарно в декабре Александр Зима получил 951 420 тысяч гривен зарплаты по основному месту работы - в Нацбанке.

Согласно декларации за 2024 год, годовая зарплата Зимы составила 6 198 238 гривен.

Стоит отметить, что согласно ежегодным декларациям должностное лицо также имеет доход от операций с ценными бумагами. Например, в 2024 году его доход в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ составил 2 142 057 гривен.

Среди прочего главный юрист также имеет слитки ценных металлов, количество которых в 2024 году увеличилось по сравнению с 2023 годом. Так, в 2023 году Зима указывал в отчетности четыре золотых слитка на сумму 518 тысяч гривен. В декларации за 2024 год количество слитков должностное лицо уже не указывает, но сообщает, что доля золота выросла уже до более 724 тысяч гривен, что дает основания полагать, что он докупил золото.

В 2024 году Зима также хранил наличными 170 000 долларов, на банковских счетах у него было суммарно 1 654 188 гривен, 190 долларов и 35 870 британских фунтов стерлингов. Согласно данным декларации его дочь Анастасия учится в Великобритании. За ее обучение в 2024 году Зима заплатил 1 336 489 гривен.

Напомним

Уголовное производство № 62023100110000229 против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства. Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли.

Сейчас расследование уголовного производства продолжается.