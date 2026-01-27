$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Відсутність світла, тепла та зв'язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК

Київ • УНН

 • 62 перегляди

НАЗК нагадало публічним службовцям про обов’язкове декларування коштів, отриманих у межах державних програм підтримки. Кошти, отримані за програмами "Кешбек "Зроблено в Україні", "єПідтримка", "Зимова Підтримка", зазначаються в розділі 11 декларації.

Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) нагадало публічним службовцям про обов’язкове декларування коштів, отриманих у межах державних програм підтримки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, НАЗК звертає увагу публічних службовців, які скористалися державною допомогою та отримали кошти від програм "Кешбек "Зроблено в Україні" ("Національний кешбек"), "єПідтримка" "Зимова Підтримка", що ця категорія допомоги підлягає обов’язковому декларуванню.

Кошти, отримані в межах зазначених програм, зазначаються в розділі 11 "Доходи, в тому числі подарунки" декларації

- йдеться у дописі.

Вказується, що при виборі відповідного виду доходу дані про джерело заповнюються автоматично. Одноразова натуральна допомога "Пакунок малюка" (Baby-box) відображається в декларації лише у разі її монетизації, тобто якщо допомога була отримана у грошовій формі.

Нагадаємо

Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок щодо колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка за недостовірне декларування. Кримінальне провадження закрито через відсутність події кримінального правопорушення.

