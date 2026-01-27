Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) нагадало публічним службовцям про обов’язкове декларування коштів, отриманих у межах державних програм підтримки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, НАЗК звертає увагу публічних службовців, які скористалися державною допомогою та отримали кошти від програм "Кешбек "Зроблено в Україні" ("Національний кешбек"), "єПідтримка" "Зимова Підтримка", що ця категорія допомоги підлягає обов’язковому декларуванню.

Кошти, отримані в межах зазначених програм, зазначаються в розділі 11 "Доходи, в тому числі подарунки" декларації - йдеться у дописі.

Вказується, що при виборі відповідного виду доходу дані про джерело заповнюються автоматично. Одноразова натуральна допомога "Пакунок малюка" (Baby-box) відображається в декларації лише у разі її монетизації, тобто якщо допомога була отримана у грошовій формі.

