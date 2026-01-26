АП ВАКС скасувала вирок ексголові Тернопільської облради за недостовірне декларування

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок ВАКС, за яким колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка визнано винуватим у недостовірному декларуванні, та закрила кримінальне провадження стосовно нього. Про це повідомляє АП ВАКС, передає УНН.

Деталі

"26 січня 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 22.10.2025, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (ч. 1 ст. 366-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на один рік.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення. У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовлено", - повідомили у суді.

Водночас у суді додали, що вирок ВАКС, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винним у вчиненні ряду інших кримінальних правопорушень, ще перебуває на стадії апеляційного перегляду.

Нагадаємо

18 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка винним у корупційних злочинах і незаконному зберіганні боєприпасів. Посадовець отримав 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади, окрім виборних, протягом трьох років.