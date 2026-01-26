АП ВАКС скасувала вирок ексголові Тернопільської облради за недостовірне декларування

$43.140.03
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
12:45 • 7474 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
11:57 • 11914 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 21066 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 18149 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
10:01 • 36699 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 19823 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
08:52 • 35336 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
26 січня, 07:43 • 22815 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27727 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
10:01 • 36699 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
08:52 • 35336 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року
АП ВАКС скасувала вирок ексголові Тернопільської облради за недостовірне декларування

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок щодо колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка за недостовірне декларування. Кримінальне провадження закрито через відсутність події кримінального правопорушення.

АП ВАКС скасувала вирок ексголові Тернопільської облради за недостовірне декларування

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок ВАКС, за яким колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка визнано винуватим у недостовірному декларуванні, та закрила кримінальне провадження стосовно нього. Про це повідомляє АП ВАКС, передає УНН.

Деталі

"26 січня 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 22.10.2025, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (ч. 1 ст. 366-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на один рік.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення. У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовлено", - повідомили у суді.

Водночас у суді додали, що вирок ВАКС, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винним у вчиненні ряду інших кримінальних правопорушень, ще перебуває на стадії апеляційного перегляду.

Нагадаємо

18 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка винним у корупційних злочинах і незаконному зберіганні боєприпасів. Посадовець отримав 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади, окрім виборних, протягом трьох років.

Павло Башинський

