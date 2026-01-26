$43.140.03
АП ВАКС отменила приговор экс-главе Тернопольского облсовета за недостоверное декларирование

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Апелляционная палата ВАКС отменила приговор в отношении бывшего главы Тернопольского облсовета Михаила Головко за недостоверное декларирование. Уголовное производство закрыто из-за отсутствия события уголовного правонарушения.

АП ВАКС отменила приговор экс-главе Тернопольского облсовета за недостоверное декларирование

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор ВАКС, которым бывший председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко был признан виновным в недостоверном декларировании, и закрыла уголовное производство в отношении него. Об этом сообщает АП ВАКС, передает УНН.

Детали

"26 января 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор ВАКС от 22.10.2025, которым бывший председатель Тернопольского областного совета признан виновным в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении коррупции" (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на один год.

"По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила приговор ВАКС и закрыла уголовное производство в отношении обвиняемого в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения. В удовлетворении апелляционной жалобы в остальной части отказано", - сообщили в суде.

В то же время в суде добавили, что приговор ВАКС, которым бывший председатель Тернопольского областного совета признан виновным в совершении ряда других уголовных правонарушений, еще находится на стадии апелляционного пересмотра.

Напомним

18 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд признал бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко виновным в коррупционных преступлениях и незаконном хранении боеприпасов. Чиновник получил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности, кроме выборных, в течение трех лет.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Высший антикоррупционный суд Украины
Украина