Помощь от государства подлежит декларированию: разъяснение НАПК

17:23 • 9104 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 20653 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 18602 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 24905 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 23564 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 38729 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25163 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 49886 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22618 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41880 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 20654 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 49886 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
Помощь от государства подлежит декларированию: разъяснение НАПК

Киев • УНН

 • 84 просмотра

НАПК напомнило публичным служащим об обязательном декларировании средств, полученных в рамках государственных программ поддержки. Средства, полученные по программам "Кешбэк "Сделано в Украине", "єПідтримка", "Зимняя Поддержка", указываются в разделе 11 декларации.

Помощь от государства подлежит декларированию: разъяснение НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) напомнило публичным служащим об обязательном декларировании средств, полученных в рамках государственных программ поддержки. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В частности, НАПК обращает внимание публичных служащих, которые воспользовались государственной помощью и получили средства от программ "Кешбэк "Сделано в Украине" ("Национальный кешбэк"), "єПідтримка" "Зимняя Поддержка", что эта категория помощи подлежит обязательному декларированию.

Средства, полученные в рамках указанных программ, указываются в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации

- говорится в сообщении.

Указывается, что при выборе соответствующего вида дохода данные об источнике заполняются автоматически. Одноразовая натуральная помощь "Пакет малыша" (Baby-box) отражается в декларации только в случае ее монетизации, то есть если помощь была получена в денежной форме.

Напомним

Апелляционная палата ВАКС отменила приговор в отношении бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко за недостоверное декларирование. Уголовное производство закрыто из-за отсутствия события уголовного правонарушения.

Ежегодное декларирование для публичных служащих: в НАПК озвучили дату и правила заполнения данных в 2026 году02.12.25, 14:52 • 3952 просмотра

Алла Киосак

Финансы
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины