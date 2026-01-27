Помощь от государства подлежит декларированию: разъяснение НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) напомнило публичным служащим об обязательном декларировании средств, полученных в рамках государственных программ поддержки. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В частности, НАПК обращает внимание публичных служащих, которые воспользовались государственной помощью и получили средства от программ "Кешбэк "Сделано в Украине" ("Национальный кешбэк"), "єПідтримка" "Зимняя Поддержка", что эта категория помощи подлежит обязательному декларированию.

Средства, полученные в рамках указанных программ, указываются в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации - говорится в сообщении.

Указывается, что при выборе соответствующего вида дохода данные об источнике заполняются автоматически. Одноразовая натуральная помощь "Пакет малыша" (Baby-box) отражается в декларации только в случае ее монетизации, то есть если помощь была получена в денежной форме.

Напомним

Апелляционная палата ВАКС отменила приговор в отношении бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко за недостоверное декларирование. Уголовное производство закрыто из-за отсутствия события уголовного правонарушения.

