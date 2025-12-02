Ежегодное декларирование для публичных служащих: в НАПК озвучили дату и правила заполнения данных в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине начинается ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Детали

При декларировании рекомендуется учесть следующее:

следует проверить срок действия КЭП и актуальность электронной почты;

стоит учесть, что для работы с Реестром деклараций НАПК рекомендует использовать операционные системы Windows 10 или 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а также браузер Google Chrome, обновленный до последней версии;

следует узнать о прожиточном минимуме на 2025 год. Этот показатель напрямую влияет на корректность заполнения нескольких разделов декларации.

Для получения информации по декларированию можно обратиться в Базу знаний НАПК и на учебную платформу.

