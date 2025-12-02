Ежегодное декларирование для публичных служащих: в НАПК озвучили дату и правила заполнения данных в 2026 году

$42.340.08
12:35 • 524 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 7156 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 9938 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 9944 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 12655 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 44669 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 46246 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58139 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48566 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44615 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский2 декабря, 02:53 • 33617 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03 • 34517 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА07:07 • 25076 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN07:31 • 13940 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 9032 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 7130 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 9908 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 9782 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 44658 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 46289 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 36151 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 38437 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 94863 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 69849 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 85927 просмотра
Ежегодное декларирование для публичных служащих: в НАПК озвучили дату и правила заполнения данных в 2026 году

Киев • УНН

 • 8 просмотра

С 1 января 2026 года в Украине стартует ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год. НАПК рекомендует проверить КЭП, использовать Google Chrome и узнать прожиточный минимум на 2025 год.

Ежегодное декларирование для публичных служащих: в НАПК озвучили дату и правила заполнения данных в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине начинается ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Детали

При декларировании рекомендуется учесть следующее:

  • следует проверить срок действия КЭП и актуальность электронной почты;
    • стоит учесть, что для работы с Реестром деклараций НАПК рекомендует использовать операционные системы Windows 10 или 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а также браузер Google Chrome, обновленный до последней версии;
      • следует узнать о прожиточном минимуме на 2025 год. Этот показатель напрямую влияет на корректность заполнения нескольких разделов декларации.

        Для получения информации по декларированию можно обратиться в Базу знаний НАПК и на учебную платформу.

        Напомним

        Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Киевской области. Экс-чиновник злоупотреблял служебным положением и наладил механизм незаконного обогащения во время строительства пожарного депо под Киевом.

        Евгений Устименко

        ОбществоЭкономикаПолитика
        Техника
        Государственный бюджет
        Обыск
        Национальная полиция Украины
        Украина