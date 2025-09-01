Ексглава ДСНС Київщини привласнив мільйони на будівництві пожежного депо
Колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області повідомлено про підозру. Він привласнив понад 3,6 млн грн на будівництві пожежного депо.
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області. Експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Слідство встановило, що посадовець підписував акти виконаних робіт, які не відповідали реальним обсягам та вартості, після чого підряднику перераховувались бюджетні кошти. Частину з них компанія отримала безпідставно.
Перевірка виявила численні порушення. Зокрема, утеплення фасаду існувало лише на папері, а частину будівельних матеріалів підрядник не використав або замінив на дешеві аналоги, що не відповідали технічним вимогам. Через такі дії державі завдано збитків на понад 3,6 млн грн
На підставі зібраних доказів експосадовцю оголошено про підозру за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна).
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі ініційовано арешт майна підозрюваного для відшкодування збитків.
