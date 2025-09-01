Ексглава ДСНС Київщини привласнив мільйони на будівництві пожежного депо

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області. Експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Слідство встановило, що посадовець підписував акти виконаних робіт, які не відповідали реальним обсягам та вартості, після чого підряднику перераховувались бюджетні кошти. Частину з них компанія отримала безпідставно.

Перевірка виявила численні порушення. Зокрема, утеплення фасаду існувало лише на папері, а частину будівельних матеріалів підрядник не використав або замінив на дешеві аналоги, що не відповідали технічним вимогам. Через такі дії державі завдано збитків на понад 3,6 млн грн - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів експосадовцю оголошено про підозру за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі ініційовано арешт майна підозрюваного для відшкодування збитків.

