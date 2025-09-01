Экс-глава ГСЧС Киевщины присвоил миллионы на строительстве пожарного депо

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Киевской области. Экс-чиновник злоупотреблял служебным положением и наладил механизм незаконного обогащения во время строительства пожарного депо под Киевом. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Следствие установило, что должностное лицо подписывало акты выполненных работ, которые не соответствовали реальным объемам и стоимости, после чего подрядчику перечислялись бюджетные средства. Часть из них компания получила безосновательно.

Проверка выявила многочисленные нарушения. В частности, утепление фасада существовало только на бумаге, а часть строительных материалов подрядчик не использовал или заменил на дешевые аналоги, не соответствующие техническим требованиям. Из-за таких действий государству нанесен ущерб на более чем 3,6 млн грн - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас инициирован арест имущества подозреваемого для возмещения убытков.

Напомним

Руководство морского торгового порта и предприниматель подозреваются в закупке техники по завышенной цене. Это нанесло государству более 8 млн грн убытков.

Преступные схемы и миллионные убытки в госпредприятии "Леса Украины": Кравченко заявил, что за последние недели объявлено более 40 подозрений