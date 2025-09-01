$41.260.00
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 31731 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 76163 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 89900 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 105333 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 118004 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 255751 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114152 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86081 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 100017 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
публикации
Эксклюзивы
Экс-глава ГСЧС Киевщины присвоил миллионы на строительстве пожарного депо

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Киевской области сообщено о подозрении. Он присвоил более 3,6 млн грн на строительстве пожарного депо.

Экс-глава ГСЧС Киевщины присвоил миллионы на строительстве пожарного депо

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Киевской области. Экс-чиновник злоупотреблял служебным положением и наладил механизм незаконного обогащения во время строительства пожарного депо под Киевом. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Следствие установило, что должностное лицо подписывало акты выполненных работ, которые не соответствовали реальным объемам и стоимости, после чего подрядчику перечислялись бюджетные средства. Часть из них компания получила безосновательно.

Проверка выявила многочисленные нарушения. В частности, утепление фасада существовало только на бумаге, а часть строительных материалов подрядчик не использовал или заменил на дешевые аналоги, не соответствующие техническим требованиям. Из-за таких действий государству нанесен ущерб на более чем 3,6 млн грн

- говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас инициирован арест имущества подозреваемого для возмещения убытков.

Напомним

Руководство морского торгового порта и предприниматель подозреваются в закупке техники по завышенной цене. Это нанесло государству более 8 млн грн убытков.

Преступные схемы и миллионные убытки в госпредприятии "Леса Украины": Кравченко заявил, что за последние недели объявлено более 40 подозрений30.07.25, 17:37 • 3585 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям