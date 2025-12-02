Щорічне декларування для публічних службовців: у НАЗК озвучили дату і правила заповнення даних в 2026 році

$42.340.08
12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters
2 грудня, 03:29
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України
2 грудня, 04:03
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
07:07
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
07:31
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
09:30
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
09:30
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
1 грудня, 16:00
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Щорічне декларування для публічних службовців: у НАЗК озвучили дату і правила заповнення даних в 2026 році

Київ • УНН

 • 30 перегляди

З 1 січня 2026 року в Україні стартує щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік. НАЗК рекомендує перевірити КЕП, використовувати Google Chrome та дізнатися прожитковий мінімум на 2025 рік.

Щорічне декларування для публічних службовців: у НАЗК озвучили дату і правила заповнення даних в 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні розпочинається щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Деталі

Під час декларування рекомендується врахувати наступне:

  • слід перевірити термін дії КЕП та актуальність електронної пошти;
    • варто врахувати, що для роботи з Реєстром декларації НАЗК рекомендує використовувати операційні системи Windows 10 або 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а також браузер Google Chrome, оновлений до останньої версії;
      • слід дізнатися про прожитковий мінімум на 2025 рік. Цей показник має прямий вплив на коректність заповнення кількох розділів декларації.

        Для отримання інформації щодо декларування можна звернутися до Бази знань НАЗК та навчальної платформи.

        Нагадаємо

        Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області. Експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом.

        Євген Устименко

