Щорічне декларування для публічних службовців: у НАЗК озвучили дату і правила заповнення даних в 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні розпочинається щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Деталі

Під час декларування рекомендується врахувати наступне:

слід перевірити термін дії КЕП та актуальність електронної пошти;

варто врахувати, що для роботи з Реєстром декларації НАЗК рекомендує використовувати операційні системи Windows 10 або 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а також браузер Google Chrome, оновлений до останньої версії;

слід дізнатися про прожитковий мінімум на 2025 рік. Цей показник має прямий вплив на коректність заповнення кількох розділів декларації.

Для отримання інформації щодо декларування можна звернутися до Бази знань НАЗК та навчальної платформи.

