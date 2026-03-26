Суддя Вищого антикорупційного суду Сікора врятувала чоловіка від армії за допомогою фіктивного розлучення - "Чесна мобілізація"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Катерина Сікора розірвала шлюб та передала право опіки чоловіку для отримання ним статусу батька-одинака. Це дозволило йому уникнути мобілізації.

Суддя Вищого антикорупційного суду Сікора врятувала чоловіка від армії за допомогою фіктивного розлучення - "Чесна мобілізація"

Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Сікора відмовилася від дитини та розлучилася з чоловіком, щоб він отримав статус батька, який самостійно виховує дитину, та відстрочку від мобілізації. Про це йдеться в матеріалі, який опублікував рух "Чесна мобілізація", передає УНН.

"Олександр Сікора уникнув мобілізації за допомогою дружини – судді Вищого антикорупційного суду, яка розлучилася з ним та відмовилася від дитини, щоб чоловік став єдиним опікуном. Наприкінці лютого 2025 року Катерина Сікора подала позов до суду Дніпра про розірвання шлюбу. У поданих документах зазначалося, що шлюбні відносини між подружжям припинилися ще раніше. Нібито з 2019 року кожен із подружжя жив окремим життям, а остаточно шлюбні стосунки припинилися в липні 2024 року. У позові також зазначалося, що малолітній син подружжя з 2019 року проживає разом із батьком", - йдеться в матеріалі. 

Як зазначили активісти руху, у судді ВАКС, яка переписала чимало майна на чоловіка перед вступом на посаду, не виникло жодних претензій щодо його поділу.

"При цьому сторони повідомили суду, що між ними немає спору щодо поділу майна. Що дивно, адже перед тим, як зайняти посаду судді ВАКС, Катерина Сікора переписала чимало рухомого та нерухомого майна на чоловіка. Наприклад, він раптово став власником кількох квартир, земельних ділянок та нежитлових приміщень в Києві та Дніпрі, а також солідного автопарку – машина Mercedes-Benz, кілька фур, причепів та навіть човен", - пишуть активісти руху. 

За даними руху "Чесна мобілізація" суд задовільнив позов про розлучення, таким чином надавши Олександру Сікорі статус батька-одинака і разом із ним відстрочку від мобілізації та можливість виїжджати за кордон. 

"За результатами розгляду позов було задоволено, і шлюб між Катериною та Олександром офіційно розірвали. Після розлучення Сікора отримав статус батька, який самостійно виховує дитину, що відповідно до законодавства може бути підставою для відстрочки від мобілізації. Крім того, Олександр Сікора також отримав можливість безперешкодно виїжджати за кордон", - йдеться в матеріалі. 

Як повідомлялося раніше, суддя ВАКС Катерина Сікора, котра має проблеми з НАЗК, задекларувала велику кількість нерухомості, а також фірми, які оформлені на її родичів.  При цьому Сікора через суд витребувала собі компенсацію за житло з бюджету у розмір 0,5 млн грн. 

Лілія Подоляк

