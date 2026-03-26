Судья Высшего антикоррупционного суда Сикора спасла мужа от армии с помощью фиктивного развода - "Честная мобилизация"

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Сикора отказалась от ребенка и развелась с мужем, чтобы он получил статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, и отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в материале, опубликованном движением "Честная мобилизация", передает УНН.

"Александр Сикора избежал мобилизации с помощью жены – судьи Высшего антикоррупционного суда, которая развелась с ним и отказалась от ребенка, чтобы муж стал единственным опекуном. В конце февраля 2025 года Екатерина Сикора подала иск в суд Днепра о расторжении брака. В представленных документах отмечалось, что брачные отношения между супругами прекратились еще раньше. Якобы с 2019 года каждый супруг жил отдельной жизнью, а окончательно брачные отношения прекратились в июле 2024 года. В иске также отмечалось, что малолетний сын с 2019 года проживает вместе с отцом", - говорится в материале.

Как отметили активисты движения, у судьи ВАКС, которая переписала немало имущества на мужа перед вступлением в должность, не возникло никаких претензий по его разделу.

"При этом стороны сообщили суду, что между ними нет спора о разделе имущества. Что удивительно, ведь перед тем, как занять должность судьи ВАКС, Екатерина Сикора переписала немало движимого и недвижимого имущества на мужа. Например, он внезапно стал владельцем нескольких квартир, земельных участков и нежилых помещений в Киеве и Днепре, а также солидного автопарка – машина Mercedes-Benz, несколько фур, прицепов и даже лодка", - пишут активисты движения.

По данным движения "Честная мобилизация" суд удовлетворил иск о разводе, таким образом предоставив Александру Сикоре статус отца-одиночки и вместе с ним отсрочку от мобилизации и возможность выезжать за границу.

"По результатам рассмотрения иск был удовлетворен, и брак между Екатериной и Александром официально расторгнут. После развода Сикора получил статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, что, согласно законодательству, может служить основанием для отсрочки от мобилизации. Кроме того, Александр Сикора также получил возможность беспрепятственно выезжать за границу", - говорится в материале.

Как сообщалось ранее, судья ВАКС Екатерина Сикора, у которой проблемы с НАПК, задекларировала большое количество недвижимости, а также фирмы, оформленные на ее родственников. При этом Сикора через суд вытребовала себе компенсацию за жилье из бюджета в размере 0,5 млн грн.