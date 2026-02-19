У декларації т.в.о голови Держекоінспекції Зубовича знайшли "зайві" 26 млн гривень

$43.290.03
Ексклюзив
12:37 • 3268 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 12497 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 18409 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 19744 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 20769 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 16393 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 31671 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 69919 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51091 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 69234 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
В Україні вже функціонують 305 центрів життєстійкості: деталі від першої ледіVideo19 лютого, 03:17
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ19 лютого, 03:56
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo08:18
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 12497 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли18 лютого, 11:15
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеса
Велика Британія
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

У декларації т.в.о голови Держекоінспекції Зубовича знайшли "зайві" 26 млн гривень

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Офіс Генпрокурора розслідує недостовірне декларування тимчасовим очільником Держекоінспекції Ігорем Зубовичем. У його декларації виявили понад 26 мільйонів гривень невідповідностей.

У декларації т.в.о голови Держекоінспекції Зубовича знайшли "зайві" 26 млн гривень
Фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Офіс Генерального прокурора України почав розслідування недостовірного декларування тимчасового очільника Державної екологічної інспекції Ігоря Зубовича - у його декларації знайшли "зайві" 26 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, декларація може містити недостовірні відомості на суму понад 26 млн гривень, що перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

Відповідне кримінальне провадження зареєстроване за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі обґрунтованого висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації за 2024 рік. У межах провадження перевіряються обставини набуття та декларування активів, а також відповідність наданих посадовцем пояснень фактичним даним. Досудове розслідування доручено проводити Державному бюро розслідувань

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Заступник директора Департаменту КМДА приховав понад 4 млн гривень доходу від іноземної компанії. Йому оголошено підозру за внесення недостовірних відомостей до декларації.

Євген Устименко

Генеральний прокурор (Україна)
Україна