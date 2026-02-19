У декларації т.в.о голови Держекоінспекції Зубовича знайшли "зайві" 26 млн гривень

Офіс Генерального прокурора України почав розслідування недостовірного декларування тимчасового очільника Державної екологічної інспекції Ігоря Зубовича - у його декларації знайшли "зайві" 26 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, декларація може містити недостовірні відомості на суму понад 26 млн гривень, що перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

Відповідне кримінальне провадження зареєстроване за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі обґрунтованого висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації за 2024 рік. У межах провадження перевіряються обставини набуття та декларування активів, а також відповідність наданих посадовцем пояснень фактичним даним. Досудове розслідування доручено проводити Державному бюро розслідувань