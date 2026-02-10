$43.030.02
51.120.36
ukenru
9 лютого, 22:01 • 12803 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 24247 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 22214 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 21579 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 19635 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 17800 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19438 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29864 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 47968 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44824 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Приховав мільйони гривень доходу від польської компанії: чиновнику КМДА оголошено підозру

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Заступник директора Департаменту КМДА приховав понад 4 млн гривень доходу від іноземної компанії. Йому оголошено підозру за внесення недостовірних відомостей до декларації.

Приховав мільйони гривень доходу від польської компанії: чиновнику КМДА оголошено підозру
Фото: ГУНП України в Києві

Правоохоронні органи повідомили про підозру чиновнику КМДА, який приховав понад 4 млн гривень доходу від діяльності польської компанії, при цьому не зазначив відповідні відомості у щорічній декларації. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.

Деталі

Як встановило слідство, йдеться про заступника директора одного з Департаментів КМДА. На початку 2025 року він подав щорічну декларацію за звітний період, але, водночас, приховав відомості про належні йому корпоративні права в іноземній компанії. Ця компанія займається переробкою сировини.

Загальна сума незадекларованих грошей сягає понад 4 млн гривень. Чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366² Кримінального кодексу України - умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила покарання для нардепа Анатолія Гунька. Його визнали винним у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря. Суд в апеляції призначив йому чотири роки позбавлення волі замість семи.

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київська міська державна адміністрація
Україна