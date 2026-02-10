Приховав мільйони гривень доходу від польської компанії: чиновнику КМДА оголошено підозру

Фото: ГУНП України в Києві

Правоохоронні органи повідомили про підозру чиновнику КМДА, який приховав понад 4 млн гривень доходу від діяльності польської компанії, при цьому не зазначив відповідні відомості у щорічній декларації. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.

Деталі

Як встановило слідство, йдеться про заступника директора одного з Департаментів КМДА. На початку 2025 року він подав щорічну декларацію за звітний період, але, водночас, приховав відомості про належні йому корпоративні права в іноземній компанії. Ця компанія займається переробкою сировини.

Загальна сума незадекларованих грошей сягає понад 4 млн гривень. Чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366² Кримінального кодексу України - умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

