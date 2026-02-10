$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 13707 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 25235 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 23082 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 22265 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 20064 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 18060 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19586 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29945 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48117 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Скрыл миллионы гривен дохода от польской компании: чиновнику КГГА объявлено подозрение

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Заместитель директора Департамента КГГА скрыл более 4 млн гривен дохода от иностранной компании. Ему объявлено подозрение за внесение недостоверных сведений в декларацию.

Скрыл миллионы гривен дохода от польской компании: чиновнику КГГА объявлено подозрение
Фото: ГУНП Украины в Киеве

Правоохранительные органы сообщили о подозрении чиновнику КГГА, который скрыл более 4 млн гривен дохода от деятельности польской компании, при этом не указал соответствующие сведения в ежегодной декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как установило следствие, речь идет о заместителе директора одного из Департаментов КГГА. В начале 2025 года он подал ежегодную декларацию за отчетный период, но, в то же время, скрыл сведения о принадлежащих ему корпоративных правах в иностранной компании. Эта компания занимается переработкой сырья.

Общая сумма незадекларированных денег достигает более 4 млн гривен. Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366² Уголовного кодекса Украины - умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет

- говорится в сообщении.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила наказание для нардепа Анатолия Гунько. Его признали виновным в вымогательстве и получении 85 тысяч долларов взятки. Суд в апелляции назначил ему четыре года лишения свободы вместо семи.

Евгений Устименко

Киев
Национальная полиция Украины
Киевская городская государственная администрация
Украина