Скрыл миллионы гривен дохода от польской компании: чиновнику КГГА объявлено подозрение

Правоохранительные органы сообщили о подозрении чиновнику КГГА, который скрыл более 4 млн гривен дохода от деятельности польской компании, при этом не указал соответствующие сведения в ежегодной декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Как установило следствие, речь идет о заместителе директора одного из Департаментов КГГА. В начале 2025 года он подал ежегодную декларацию за отчетный период, но, в то же время, скрыл сведения о принадлежащих ему корпоративных правах в иностранной компании. Эта компания занимается переработкой сырья.

Общая сумма незадекларированных денег достигает более 4 млн гривен. Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366² Уголовного кодекса Украины - умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет - говорится в сообщении.

