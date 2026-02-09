$43.050.09
Суд зменшив покарання для нардепа Гунька

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Апеляційна палата ВАКС зменшила покарання нардепу Анатолію Гуньку з семи до чотирьох років позбавлення волі за вимагання та отримання 85 тисяч доларів хабаря. Його також позбавили права обіймати владні посади на три роки.

Суд зменшив покарання для нардепа Гунька

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила покарання для нардепа Анатолія Гунька, якого було визнано винним у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря. Суд в апеляції призначив йому чотири роки позбавлення волі замість семи. Про це передає УНН з посиланням на трансляцію АП ВАКС.

Деталі

"Колегія суддів постановила: апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисників задовольнити частково… перекваліфікувати дії Гунька Анатолія… призначити Гуньку Анатолію покарання у виді 4 років позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з функціями представника влади, строком на 3 роки", - сказав суддя.

Доповнення

У серпні 2023 року депутат від партії "Слуга Народу", Анатолій Гунько, якого напередодні спіймали на отриманні хабаря у 85 тис. доларів США, отримав підозру.

У березні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Слуга народу