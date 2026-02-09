Суд зменшив покарання для нардепа Гунька

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила покарання для нардепа Анатолія Гунька, якого було визнано винним у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря. Суд в апеляції призначив йому чотири роки позбавлення волі замість семи. Про це передає УНН з посиланням на трансляцію АП ВАКС.

"Колегія суддів постановила: апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисників задовольнити частково… перекваліфікувати дії Гунька Анатолія… призначити Гуньку Анатолію покарання у виді 4 років позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з функціями представника влади, строком на 3 роки", - сказав суддя.

У серпні 2023 року депутат від партії "Слуга Народу", Анатолій Гунько, якого напередодні спіймали на отриманні хабаря у 85 тис. доларів США, отримав підозру.

У березні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади.