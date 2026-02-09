$43.050.09
08:22 • 13290 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 24988 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 30877 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 48237 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 48023 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 40064 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 38789 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26554 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18049 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13450 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Графики отключений электроэнергии
Суд смягчил наказание для нардепа Гунько

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Апелляционная палата ВАКС уменьшила наказание нардепу Анатолию Гунько с семи до четырех лет лишения свободы за вымогательство и получение 85 тысяч долларов взятки. Его также лишили права занимать властные должности на три года.

Суд смягчил наказание для нардепа Гунько

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила наказание для нардепа Анатолия Гунько, который был признан виновным в вымогательстве и получении 85 тысяч долларов взятки. Суд в апелляции назначил ему четыре года лишения свободы вместо семи. Об этом передает УНН со ссылкой на трансляцию АП ВАКС.

Детали

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу защитников удовлетворить частично… переквалифицировать действия Гунько Анатолия… назначить Гунько Анатолию наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, сроком на 3 года", - сказал судья.

Дополнение

В августе 2023 года депутат от партии "Слуга Народа" Анатолий Гунько, которого накануне поймали на получении взятки в 85 тыс. долларов США, получил подозрение.

В марте 2025 года Высший антикоррупционный суд признал виновным нардепа Анатолия Гунько в вымогательстве и получении 85 тысяч долларов взятки и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества с лишением права занимать определенные должности.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Слуга народа