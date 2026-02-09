Суд смягчил наказание для нардепа Гунько
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС уменьшила наказание нардепу Анатолию Гунько с семи до четырех лет лишения свободы за вымогательство и получение 85 тысяч долларов взятки. Его также лишили права занимать властные должности на три года.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила наказание для нардепа Анатолия Гунько, который был признан виновным в вымогательстве и получении 85 тысяч долларов взятки. Суд в апелляции назначил ему четыре года лишения свободы вместо семи. Об этом передает УНН со ссылкой на трансляцию АП ВАКС.
Детали
"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу защитников удовлетворить частично… переквалифицировать действия Гунько Анатолия… назначить Гунько Анатолию наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, сроком на 3 года", - сказал судья.
Дополнение
В августе 2023 года депутат от партии "Слуга Народа" Анатолий Гунько, которого накануне поймали на получении взятки в 85 тыс. долларов США, получил подозрение.
В марте 2025 года Высший антикоррупционный суд признал виновным нардепа Анатолия Гунько в вымогательстве и получении 85 тысяч долларов взятки и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества с лишением права занимать определенные должности.