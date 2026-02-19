В декларации и.о. главы Госэкоинспекции Зубовича нашли "лишние" 26 млн гривен

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование недостоверного декларирования временного руководителя Государственной экологической инспекции Игоря Зубовича - в его декларации нашли "лишние" 26 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, декларация может содержать недостоверные сведения на сумму более 26 млн гривен, что превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату подачи декларации.

Соответствующее уголовное производство зарегистрировано по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или ограничением свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании обоснованного заключения НАПК по результатам полной проверки декларации за 2024 год. В рамках производства проверяются обстоятельства приобретения и декларирования активов, а также соответствие предоставленных должностным лицом объяснений фактическим данным. Досудебное расследование поручено проводить Государственному бюро расследований