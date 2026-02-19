$43.290.03
Эксклюзив
12:37 • 3292 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 12525 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 18432 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 19765 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 20787 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 16404 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 31682 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 69935 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 51096 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 69238 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
В декларации и.о. главы Госэкоинспекции Зубовича нашли "лишние" 26 млн гривен

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Офис Генпрокурора расследует недостоверное декларирование временным руководителем Госэкоинспекции Игорем Зубовичем. В его декларации обнаружили более 26 миллионов гривен несоответствий.

В декларации и.о. главы Госэкоинспекции Зубовича нашли "лишние" 26 млн гривен
Фото: Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование недостоверного декларирования временного руководителя Государственной экологической инспекции Игоря Зубовича - в его декларации нашли "лишние" 26 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, декларация может содержать недостоверные сведения на сумму более 26 млн гривен, что превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату подачи декларации.

Соответствующее уголовное производство зарегистрировано по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или ограничением свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании обоснованного заключения НАПК по результатам полной проверки декларации за 2024 год. В рамках производства проверяются обстоятельства приобретения и декларирования активов, а также соответствие предоставленных должностным лицом объяснений фактическим данным. Досудебное расследование поручено проводить Государственному бюро расследований

- говорится в сообщении.

Напомним

Заместитель директора Департамента КГГА скрыл более 4 млн гривен дохода от иностранной компании. Ему объявлено подозрение за внесение недостоверных сведений в декларацию.

Евгений Устименко

