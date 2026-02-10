$43.030.02
Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції: 36 балів і 104 місце у світі

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Україна додала один бал у 2025 році в Індексі сприйняття корупції, набравши 36 балів зі 100 можливих і посівши 104 місце серед 182 країн. Це єдина держава у світі, що покращує антикорупційні показники в умовах війни.

Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції: 36 балів і 104 місце у світі

Україна покращила свій результат в Індексі сприйняття корупції (ІСК) у 2025 році, додавши один бал у 2025 році. Наразі Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій. Про це повідомляє НАЗК, передає УНН.

Деталі

36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2025 рік. У новому дослідженні Transparency International наша країна посіла 104 місце з-поміж 182 країн.

Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні було збережено незалежність антикорупційних інституцій, продовжувалась реалізації заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки та активно формувалась нова Антикорупційна стратегія на наступні п’ять років. Викривачі корупції отримали перші винагороди за судовими рішеннями, запрацював інститут лобіювання та відбулась реформа управління арештованими активами. Цей час супроводжували численні викриття корупційних злочинів та зростання кількості вироків топпосадовцям

- наголошують у НАЗК.

За попередньою інформацією, в період з 2013 року Україна додала в Індексі 11 балів і піднялася зі 144 на 104 місце, покращивши позиції на 40 сходинок. Подібне зростання за цей час продемонстрували лише близько 20 країн світу. Водночас глобальна тенденція залишається негативною, бо більшість держав або погіршують свої показники, або не демонструють зростання.

Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій. За чотири роки російської агресії (у порівнянні з довоєнними 2021 роком) ми додали в Індексі +4 бали

- йдеться у дописі.

Водночас, індекс сприйняття корупції оцінює не фактичний рівень корупції, а її сприйняття експертами та підприємцями, і стосується виключно публічного сектору. Він розраховується на основі кількох міжнародних досліджень і звітів та використовується як узагальнений індикатор антикорупційних змін у країнах.

Нагадаємо

За минулий рік Україна втратила один бал у Індексі сприйняття корупції, посівши 105 місце зі 180 країн. Це свідчить про застій у боротьбі з корупцією, незважаючи на активні законодавчі дії та успіхи у викритті корупційних схем.

Алла Кіосак

