Украина поднялась в Индексе восприятия коррупции: 36 баллов и 104 место в мире

$43.030.02
51.120.36
ukenru
9 февраля, 22:01 • 11475 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 21002 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 19765 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 19270 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 17936 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 17040 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 18793 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29532 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 47431 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 44461 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.9м/с
67%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Испания модернизирует дальнобойную ракету Meteor для повышения эффективности украинских истребителей GripenPhoto9 февраля, 22:49 • 6332 просмотра
Трамп опубликовал ИИ-изображение с новой картой США с участием мировых лидеров9 февраля, 23:11 • 4782 просмотра
Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США9 февраля, 23:37 • 8118 просмотра
Болгарские активисты заявили об обнаружении базы ЧВК "Вагнер" в горах вблизи села Кладница10 февраля, 01:06 • 3398 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 11387 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 23339 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 31447 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 69826 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 91321 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 106716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 11389 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 13294 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 13793 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 40085 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 42525 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Старлинк

Украина поднялась в Индексе восприятия коррупции: 36 баллов и 104 место в мире

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Украина добавила один балл в 2025 году в Индексе восприятия коррупции, набрав 36 баллов из 100 возможных и заняв 104 место среди 182 стран. Это единственное государство в мире, улучшающее антикоррупционные показатели в условиях войны.

Украина поднялась в Индексе восприятия коррупции: 36 баллов и 104 место в мире

Украина улучшила свой результат в Индексе восприятия коррупции (ИВК) в 2025 году, прибавив один балл в 2025 году. Сейчас Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.

Детали

36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2025 год. В новом исследовании Transparency International наша страна заняла 104 место среди 182 стран.

Текущая оценка сформирована за период, когда в Украине была сохранена независимость антикоррупционных институтов, продолжалась реализация мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы и активно формировалась новая Антикоррупционная стратегия на следующие пять лет. Обличители коррупции получили первые вознаграждения по судебным решениям, заработал институт лоббирования и состоялась реформа управления арестованными активами. Это время сопровождали многочисленные разоблачения коррупционных преступлений и рост количества приговоров топ-чиновникам

- отмечают в НАПК.

По предварительной информации, в период с 2013 года Украина прибавила в Индексе 11 баллов и поднялась со 144 на 104 место, улучшив позиции на 40 ступеней. Подобный рост за это время продемонстрировали лишь около 20 стран мира. В то же время глобальная тенденция остается негативной, так как большинство государств либо ухудшают свои показатели, либо не демонстрируют роста.

Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий. За четыре года российской агрессии (по сравнению с довоенным 2021 годом) мы прибавили в Индексе +4 балла

- говорится в сообщении.

В то же время, индекс восприятия коррупции оценивает не фактический уровень коррупции, а ее восприятие экспертами и предпринимателями, и касается исключительно публичного сектора. Он рассчитывается на основе нескольких международных исследований и отчетов и используется как обобщенный индикатор антикоррупционных изменений в странах.

Напомним

За прошлый год Украина потеряла один балл в Индексе восприятия коррупции, заняв 105 место из 180 стран. Это свидетельствует о застое в борьбе с коррупцией, несмотря на активные законодательные действия и успехи в разоблачении коррупционных схем.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Война в Украине
Украина