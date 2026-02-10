Украина поднялась в Индексе восприятия коррупции: 36 баллов и 104 место в мире

Украина улучшила свой результат в Индексе восприятия коррупции (ИВК) в 2025 году, прибавив один балл в 2025 году. Сейчас Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.

Детали

36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2025 год. В новом исследовании Transparency International наша страна заняла 104 место среди 182 стран.

Текущая оценка сформирована за период, когда в Украине была сохранена независимость антикоррупционных институтов, продолжалась реализация мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы и активно формировалась новая Антикоррупционная стратегия на следующие пять лет. Обличители коррупции получили первые вознаграждения по судебным решениям, заработал институт лоббирования и состоялась реформа управления арестованными активами. Это время сопровождали многочисленные разоблачения коррупционных преступлений и рост количества приговоров топ-чиновникам - отмечают в НАПК.

По предварительной информации, в период с 2013 года Украина прибавила в Индексе 11 баллов и поднялась со 144 на 104 место, улучшив позиции на 40 ступеней. Подобный рост за это время продемонстрировали лишь около 20 стран мира. В то же время глобальная тенденция остается негативной, так как большинство государств либо ухудшают свои показатели, либо не демонстрируют роста.

Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий. За четыре года российской агрессии (по сравнению с довоенным 2021 годом) мы прибавили в Индексе +4 балла - говорится в сообщении.

В то же время, индекс восприятия коррупции оценивает не фактический уровень коррупции, а ее восприятие экспертами и предпринимателями, и касается исключительно публичного сектора. Он рассчитывается на основе нескольких международных исследований и отчетов и используется как обобщенный индикатор антикоррупционных изменений в странах.

Напомним

За прошлый год Украина потеряла один балл в Индексе восприятия коррупции, заняв 105 место из 180 стран. Это свидетельствует о застое в борьбе с коррупцией, несмотря на активные законодательные действия и успехи в разоблачении коррупционных схем.