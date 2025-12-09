$42.070.01
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців

Київ • УНН

 • 2446 перегляди

Україна опустилася на 105 місце зі 180 країн в Індексі сприйняття корупції, втративши один бал через формальний підхід до реформ. Це свідчить про застій у боротьбі з корупцією, незважаючи на активні законодавчі дії та успіхи у викритті корупційних схем.

Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців

За минулий рік Україна втратила один бал у Індексі сприйняття корупції, посівши 105 місце зі 180 країн. Про те, які ключові чинники найбільше сприяють поширенню корупції в нашій країні і як рівень корупції впливає на довіру громадян до державних інституцій та політичної системи загалом, у Міжнародний день боротьби з корупцією розповідає УНН.

Індекс корупції в Україні

Як повідомляє Transparency International, за підсумками минулого року Україна має 35 балів зі 100 за Індексом та посідає 105 місце зі 180 країн. У рейтингу зазначено, що Україна втратила один бал в Індексі через формальний підхід до виконання багатьох реформ або свідоме пробуксовування в їх реалізації.

Втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося

- заявили у Transparency International Ukraine.

Мінус один бал - це все ще зміна в межах похибки, проте і такий результат має чимале значення. 

Це просідання може свідчити про певний застій у питанні боротьби з корупцією навіть попри активні законодавчі та урядові дії, реалізовані торік. Показник України в CPI–2024 має стати сигналом для влади про те, що в країні активізувалися негативні тенденції на шляху до зниження рівня корупції.  І для подолання цих перешкод недостатньо точкових декларативних оновлень - необхідно впровадити системні зміни в підходах до управління країною

- зазначає експерт у сфері доброго урядування, антикорупції та європейської інтеграції Андрій Боровик.

Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26.11.25, 18:04 • 46193 перегляди

Боротьба з корупцією в Україні 

З іншого боку, Україна досягла певних успіхів у зв’язку з гучними справами викриття корупційних схем та розслідувань на високому рівні. Це спричинило позитивні реформи, а отже і позитивні результати. Протягом останніх двох років винесено 142 вироки за корупційні злочини.

Окрім цього, Верховна Рада розширила повноваження НАБУ та САП, а також прийняла закон про початок реформування Рахункової палати, що передбачає розширення мандата цього органу на всі публічні кошти, а не лише на кошти державного бюджету. 

До того ж, внесено зміни до законодавства про закупівлю і триває реалізація Державної антикорупційної програми. Важливою подією стало й відновлення електронного декларування та відновлення звітування політичних партій. Проте поряд із цими досягненнями виникли й численні скандали.

Ми стали свідками численних гучних скандалів, негативних тенденцій та рішень, що можуть повністю звести нанівець перераховані досягнення". Як приклад наводиться, зокрема справа Гринкевичів та інші кейси пов'язані, зокрема, із закупівлями Міноборони.  А також втручання в тендер на закупівлю робіт з відновлення дитячої лікарні "Охматдит"

 - зауважують в організації.

Вплив корупції на економіку

Такі інциденти, на думку економіста Олега Пензина, мають і серйозні економічні наслідки. Він додає, що корупційні схеми в правоохоронних органах дозволяють злочинним коштам залишатися поза офіційним обліком, що шкодить економічному розвитку країни в довгостроковій перспективі.

Коли ми з вами говоримо, наприклад, що українська митниця не доплачує, умовно, 200 млрд грн щороку в державний бюджет через контрабандні схеми - ми розуміємо, що це все ґрунтується на корупційних зловживаннях. Наприклад, умовно кажучи, оці "плівки Міндіча" - корупціонери відмили 100 млн доларів грошей, а це означає, що на цю суму менше заплачені були податки в державний бюджет зі сторони "Енергоатому". Тобто корупція - це є підґрунтя для існування тіньової економіки. Коли ми з вами говоримо, що там якісь правоохоронні органи "кришують" якісь "тіньові схеми", то в першу чергу це мова йде про здійснення економічної діяльності без відповідної сплати податків

 - пояснює економіст.

Поширеність корупції у різних сферах 

Згідно дослідження проведеного на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції у 2024 році 18,7% українців мали власний корупційний досвід. 

"З НАБУ тече, як з решета" – експерт звинуватив Бюро у систематичних "зливах" інформації та нагадав про витоки від Христенка та Углави27.11.25, 17:03 • 2491 перегляд

Найчастіше громадяни мали корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин - 44,1% з тих, хто отримував відповідні послуги. Друге місце за поширеністю корупційних проявів займають медицина та правоохоронні органи: про корупційний досвід повідомили 28,5% респондентів, які контактували з цими сферами.

Найнижчий рівень корумпованості, за свідченнями громадян, у ЦНАПах. 

Серед підприємців найбільш ураженим корупцією органом вважається митниця. Друге місце за поширеністю корупції посідають постачальники послуг з підключення та обслуговування систем електро-, газо-, водопостачання та водовідведення: про наявність корупційного досвіду у цій сфері повідомили 32,2% підприємців. Третє місце поділили дві сфери зі співмірними показниками: діяльність правоохоронних органів (28,5%) і будівництво та земельні відносини (27,9%).

Сприйняття корупції суспільством

Дослідницька компанія "Соціополіс" проведене у листопаді 2025 року, продемонструвало, що 78,2% українців вважають, що рівень корупції під час війни збільшився, а 52,5% вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку. 

Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту01.12.25, 19:14 • 60172 перегляди

Також, у матеріалі йдеться, що переважна більшість опитаних, також, знайома з гучними розслідуваннями НАБУ, пов’язаними з "плівками Міндіча":

Рівень обізнаності про згадане розслідування серед тих, хто знає про нього, є різним, – 44,2% учасників опитування відповіли, що вони досить багато чули про "плівки Міндіча" і мають уявлення про суть цієї справи, тоді як 45,8% респондентів щось чули про згадане розслідування НАБУ, але цілісного уявлення про нього не мають

- зазначає прес-служба Дослідницької компанії “Соціополіс”.

До того ж, у ході опитування з’ясувалося, що найбільшою мірою, на думку громадян, корупції сприяють Офіс Президента та Верховна Рада.

Найчастіше респонденти називали серед тих, хто, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє корупції в органах влади: Офіс Президента України (19,4%), особисто Президента України (18,8%) та Верховну Раду України і народних депутатів (18,0%). Досить часто серед основних "джерел" корупції в органах влади респонденти також називали самих людей і менталітет населення України (11,2%) та правоохоронні органи (поліцію, СБУ, прокуратуру) (9,8%)

- пояснюють автори дослідження.

Різноманітні опитування та дослідження демонструють, що українці вважають прояви корупції однією з найбільших проблем в державі.

Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана13.11.25, 11:10 • 48133 перегляди

Алла Кіосак

