$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 60 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 832 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 13996 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 26165 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 25004 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 30478 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 29750 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32256 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 42322 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 38320 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 декабря, 21:42 • 11825 просмотра
Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД8 декабря, 21:59 • 6020 просмотра
Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений8 декабря, 23:03 • 3734 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo01:53 • 4528 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32 • 10681 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 56 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 12610 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 42321 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 38319 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 38470 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Лондон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 16873 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 50032 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 60070 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 70272 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 70963 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
КАБ-250
FGM-148 Javelin

Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Украина опустилась на 105 место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции, потеряв один балл из-за формального подхода к реформам. Это свидетельствует о застое в борьбе с коррупцией, несмотря на активные законодательные действия и успехи в разоблачении коррупционных схем.

Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев

За прошедший год Украина потеряла один балл в Индексе восприятия коррупции, заняв 105 место из 180 стран. О том, какие ключевые факторы больше всего способствуют распространению коррупции в нашей стране и как уровень коррупции влияет на доверие граждан к государственным институтам и политической системе в целом, в Международный день борьбы с коррупцией рассказывает УНН.

Индекс коррупции в Украине

Как сообщает Transparency International, по итогам прошлого года Украина имеет 35 баллов из 100 по Индексу и занимает 105 место из 180 стран. В рейтинге указано, что Украина потеряла один балл в Индексе из-за формального подхода к выполнению многих реформ или сознательного пробуксовывания в их реализации.

Потеря баллов в 2024 году указывает на то, что ориентации сугубо на программное выполнение взятых Украиной обязательств недостаточно, а реализация начатых реформ происходит не так качественно, как планировалось

- заявили в Transparency International Ukraine.

Минус один балл - это все еще изменение в пределах погрешности, однако и такой результат имеет немалое значение. 

Это проседание может свидетельствовать о некотором застое в вопросе борьбы с коррупцией даже несмотря на активные законодательные и правительственные действия, реализованные в прошлом году. Показатель Украины в CPI–2024 должен стать сигналом для власти о том, что в стране активизировались негативные тенденции на пути к снижению уровня коррупции.  И для преодоления этих препятствий недостаточно точечных декларативных обновлений - необходимо внедрить системные изменения в подходах к управлению страной

- отмечает эксперт в сфере надлежащего управления, антикоррупции и европейской интеграции Андрей Боровик.

Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26.11.25, 18:04 • 46193 просмотра

Борьба с коррупцией в Украине 

С другой стороны, Украина достигла определенных успехов в связи с громкими делами по разоблачению коррупционных схем и расследований на высоком уровне. Это привело к позитивным реформам, а значит и к позитивным результатам. В течение последних двух лет вынесено 142 приговора по коррупционным преступлениям.

Кроме этого, Верховная Рада расширила полномочия НАБУ и САП, а также приняла закон о начале реформирования Счетной палаты, предусматривающий расширение мандата этого органа на все публичные средства, а не только на средства государственного бюджета. 

К тому же, внесены изменения в законодательство о закупках и продолжается реализация Государственной антикоррупционной программы. Важным событием стало и возобновление электронного декларирования и возобновление отчетности политических партий. Однако наряду с этими достижениями возникли и многочисленные скандалы.

Мы стали свидетелями многочисленных громких скандалов, негативных тенденций и решений, которые могут полностью свести на нет перечисленные достижения". В качестве примера приводится, в частности, дело Гринкевичей и другие кейсы, связанные, в частности, с закупками Минобороны.  А также вмешательство в тендер на закупку работ по восстановлению детской больницы "Охматдет"

 - отмечают в организации.

Влияние коррупции на экономику

Такие инциденты, по мнению экономиста Олега Пензина, имеют и серьезные экономические последствия. Он добавляет, что коррупционные схемы в правоохранительных органах позволяют преступным средствам оставаться вне официального учета, что вредит экономическому развитию страны в долгосрочной перспективе.

Когда мы с вами говорим, например, что украинская таможня не доплачивает, условно, 200 млрд грн ежегодно в государственный бюджет из-за контрабандных схем - мы понимаем, что это все основывается на коррупционных злоупотреблениях. Например, условно говоря, эти "пленки Миндича" - коррупционеры отмыли 100 млн долларов денег, а это означает, что на эту сумму меньше заплачены были налоги в государственный бюджет со стороны "Энергоатома". То есть коррупция - это основа для существования теневой экономики. Когда мы с вами говорим, что там какие-то правоохранительные органы "крышуют" какие-то "теневые схемы", то в первую очередь это речь идет об осуществлении экономической деятельности без соответствующей уплаты налогов

 - объясняет экономист.

Распространенность коррупции в различных сферах 

Согласно исследованию, проведенному по заказу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в 2024 году 18,7% украинцев имели собственный коррупционный опыт. 

"Из НАБУ течет, как из решета" – эксперт обвинил Бюро в систематических "сливах" информации и напомнил об утечках от Христенко и Углавы27.11.25, 17:03 • 2491 просмотр

Чаще всего граждане имели коррупционный опыт в сфере строительства и земельных отношений - 44,1% из тех, кто получал соответствующие услуги. Второе место по распространенности коррупционных проявлений занимают медицина и правоохранительные органы: о коррупционном опыте сообщили 28,5% респондентов, контактировавших с этими сферами.

Самый низкий уровень коррумпированности, по свидетельствам граждан, в ЦНАПах. 

Среди предпринимателей наиболее пораженным коррупцией органом считается таможня. Второе место по распространенности коррупции занимают поставщики услуг по подключению и обслуживанию систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения: о наличии коррупционного опыта в этой сфере сообщили 32,2% предпринимателей. Третье место поделили две сферы с соизмеримыми показателями: деятельность правоохранительных органов (28,5%) и строительство и земельные отношения (27,9%).

Восприятие коррупции обществом

Исследовательская компания "Социополис", проведенное в ноябре 2025 года, продемонстрировало, что 78,2% украинцев считают, что уровень коррупции во время войны увеличился, а 52,5% считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. 

Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту01.12.25, 19:14 • 60161 просмотр

Также, в материале говорится, что подавляющее большинство опрошенных, также, знакомо с громкими расследованиями НАБУ, связанными с "пленками Миндича":

Уровень осведомленности об упомянутом расследовании среди тех, кто знает о нем, различен – 44,2% участников опроса ответили, что они довольно много слышали о "пленках Миндича" и имеют представление о сути этого дела, тогда как 45,8% респондентов что-то слышали об упомянутом расследовании НАБУ, но целостного представления о нем не имеют

- отмечает пресс-служба Исследовательской компании “Социополис”.

К тому же, в ходе опроса выяснилось, что в наибольшей степени, по мнению граждан, коррупции способствуют Офис Президента и Верховная Рада.

Чаще всего респонденты называли среди тех, кто, по их мнению, в наибольшей степени способствует коррупции в органах власти: Офис Президента Украины (19,4%), лично Президента Украины (18,8%) и Верховную Раду Украины и народных депутатов (18,0%). Довольно часто среди основных "источников" коррупции в органах власти респонденты также называли самих людей и менталитет населения Украины (11,2%) и правоохранительные органы (полицию, СБУ, прокуратуру) (9,8%)

- объясняют авторы исследования.

Различные опросы и исследования демонстрируют, что украинцы считают проявления коррупции одной из самых больших проблем в государстве.

Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана13.11.25, 11:10 • 48132 просмотра

Алла Киосак

ОбществоПолитикапубликации
Энергоатом
Тимур Миндич
Государственный бюджет
Энергетика
Электроэнергия
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина