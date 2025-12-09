Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев

За прошедший год Украина потеряла один балл в Индексе восприятия коррупции, заняв 105 место из 180 стран. О том, какие ключевые факторы больше всего способствуют распространению коррупции в нашей стране и как уровень коррупции влияет на доверие граждан к государственным институтам и политической системе в целом, в Международный день борьбы с коррупцией рассказывает УНН.

Индекс коррупции в Украине

Как сообщает Transparency International, по итогам прошлого года Украина имеет 35 баллов из 100 по Индексу и занимает 105 место из 180 стран. В рейтинге указано, что Украина потеряла один балл в Индексе из-за формального подхода к выполнению многих реформ или сознательного пробуксовывания в их реализации.

Потеря баллов в 2024 году указывает на то, что ориентации сугубо на программное выполнение взятых Украиной обязательств недостаточно, а реализация начатых реформ происходит не так качественно, как планировалось - заявили в Transparency International Ukraine.

Минус один балл - это все еще изменение в пределах погрешности, однако и такой результат имеет немалое значение.

Это проседание может свидетельствовать о некотором застое в вопросе борьбы с коррупцией даже несмотря на активные законодательные и правительственные действия, реализованные в прошлом году. Показатель Украины в CPI–2024 должен стать сигналом для власти о том, что в стране активизировались негативные тенденции на пути к снижению уровня коррупции. И для преодоления этих препятствий недостаточно точечных декларативных обновлений - необходимо внедрить системные изменения в подходах к управлению страной - отмечает эксперт в сфере надлежащего управления, антикоррупции и европейской интеграции Андрей Боровик.

Борьба с коррупцией в Украине

С другой стороны, Украина достигла определенных успехов в связи с громкими делами по разоблачению коррупционных схем и расследований на высоком уровне. Это привело к позитивным реформам, а значит и к позитивным результатам. В течение последних двух лет вынесено 142 приговора по коррупционным преступлениям.

Кроме этого, Верховная Рада расширила полномочия НАБУ и САП, а также приняла закон о начале реформирования Счетной палаты, предусматривающий расширение мандата этого органа на все публичные средства, а не только на средства государственного бюджета.

К тому же, внесены изменения в законодательство о закупках и продолжается реализация Государственной антикоррупционной программы. Важным событием стало и возобновление электронного декларирования и возобновление отчетности политических партий. Однако наряду с этими достижениями возникли и многочисленные скандалы.

Мы стали свидетелями многочисленных громких скандалов, негативных тенденций и решений, которые могут полностью свести на нет перечисленные достижения". В качестве примера приводится, в частности, дело Гринкевичей и другие кейсы, связанные, в частности, с закупками Минобороны. А также вмешательство в тендер на закупку работ по восстановлению детской больницы "Охматдет" - отмечают в организации.

Влияние коррупции на экономику

Такие инциденты, по мнению экономиста Олега Пензина, имеют и серьезные экономические последствия. Он добавляет, что коррупционные схемы в правоохранительных органах позволяют преступным средствам оставаться вне официального учета, что вредит экономическому развитию страны в долгосрочной перспективе.

Когда мы с вами говорим, например, что украинская таможня не доплачивает, условно, 200 млрд грн ежегодно в государственный бюджет из-за контрабандных схем - мы понимаем, что это все основывается на коррупционных злоупотреблениях. Например, условно говоря, эти "пленки Миндича" - коррупционеры отмыли 100 млн долларов денег, а это означает, что на эту сумму меньше заплачены были налоги в государственный бюджет со стороны "Энергоатома". То есть коррупция - это основа для существования теневой экономики. Когда мы с вами говорим, что там какие-то правоохранительные органы "крышуют" какие-то "теневые схемы", то в первую очередь это речь идет об осуществлении экономической деятельности без соответствующей уплаты налогов - объясняет экономист.

Распространенность коррупции в различных сферах

Согласно исследованию, проведенному по заказу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в 2024 году 18,7% украинцев имели собственный коррупционный опыт.

Чаще всего граждане имели коррупционный опыт в сфере строительства и земельных отношений - 44,1% из тех, кто получал соответствующие услуги. Второе место по распространенности коррупционных проявлений занимают медицина и правоохранительные органы: о коррупционном опыте сообщили 28,5% респондентов, контактировавших с этими сферами.

Самый низкий уровень коррумпированности, по свидетельствам граждан, в ЦНАПах.

Среди предпринимателей наиболее пораженным коррупцией органом считается таможня. Второе место по распространенности коррупции занимают поставщики услуг по подключению и обслуживанию систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения: о наличии коррупционного опыта в этой сфере сообщили 32,2% предпринимателей. Третье место поделили две сферы с соизмеримыми показателями: деятельность правоохранительных органов (28,5%) и строительство и земельные отношения (27,9%).

Восприятие коррупции обществом

Исследовательская компания "Социополис", проведенное в ноябре 2025 года, продемонстрировало, что 78,2% украинцев считают, что уровень коррупции во время войны увеличился, а 52,5% считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Также, в материале говорится, что подавляющее большинство опрошенных, также, знакомо с громкими расследованиями НАБУ, связанными с "пленками Миндича":

Уровень осведомленности об упомянутом расследовании среди тех, кто знает о нем, различен – 44,2% участников опроса ответили, что они довольно много слышали о "пленках Миндича" и имеют представление о сути этого дела, тогда как 45,8% респондентов что-то слышали об упомянутом расследовании НАБУ, но целостного представления о нем не имеют - отмечает пресс-служба Исследовательской компании “Социополис”.

К тому же, в ходе опроса выяснилось, что в наибольшей степени, по мнению граждан, коррупции способствуют Офис Президента и Верховная Рада.

Чаще всего респонденты называли среди тех, кто, по их мнению, в наибольшей степени способствует коррупции в органах власти: Офис Президента Украины (19,4%), лично Президента Украины (18,8%) и Верховную Раду Украины и народных депутатов (18,0%). Довольно часто среди основных "источников" коррупции в органах власти респонденты также называли самих людей и менталитет населения Украины (11,2%) и правоохранительные органы (полицию, СБУ, прокуратуру) (9,8%) - объясняют авторы исследования.

Различные опросы и исследования демонстрируют, что украинцы считают проявления коррупции одной из самых больших проблем в государстве.

