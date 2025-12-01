$42.270.07
17:14 • 968 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 5026 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 9444 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 11904 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 15555 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 18615 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 20187 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 36149 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19474 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 36328 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
1 декабря, 09:30
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями
12:30
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
16:00
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
16:00
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями
12:30
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
1 декабря, 09:30
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
1 декабря, 06:00
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Европа
Франция
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Financial Times
Шахед-136

Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту

Киев • УНН

 968 просмотра

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу - содержание под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Детали

Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги с коррупционных схем в энергетике.

Отмечается, что далее Миндича должны объявить в международный розыск.

Контекст

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в деле о коррупции в энергетике. Как сообщали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, они упомянуты под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен".

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" объемом от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Тимур Миндич