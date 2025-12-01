Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу - тримання під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання суду.
Деталі
Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.
Зазначається, що далі Міндіча мають оголосити в міжнародний розшук.
Контекст
Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.
Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на Тимура Міндича та Олександра Цукермана.