Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента 13 листопада.
Деталі
Відповідним указом №843/2025 Президент увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 листопада.
У санкційному списку - Тимур Міндич (Тімур Міндіч), 1979 р.н., громадянство – Держава Ізраїль, а також Олександр Цукерман, 1964 р.н., громадянство – Держава Ізраїль.
Передбачається строк застосування санкцій безстроково і три роки.
Серед санкцій - позбавлення державних нагород України, а також серед інших блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона на набуття у власність земельних ділянок.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України, ким наразі є Рустем Умєров.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Доповнення
Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.
Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.
