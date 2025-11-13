Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента 13 ноября.
Детали
Соответствующим указом №843/2025 Президент ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 ноября.
В санкционном списке - Тимур Миндич (Тимур Миндич), 1979 г.р., гражданство – Государство Израиль, а также Александр Цукерман, 1964 г.р., гражданство – Государство Израиль.
Предполагается срок применения санкций бессрочно и три года.
Среди санкций - лишение государственных наград Украины, а также среди прочих блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, кем сейчас является Рустем Умеров.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Дополнение
Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в деле о коррупции в энергетике. Как сообщали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, они упомянуты под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен".
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.
Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.
