Рада розширила повноваження Рахункової палати
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Орган отримав розширені повноваження для аудиту всіх публічних коштів, включаючи місцеві бюджети та держпідприємства.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про Рахункову палату", зареєстрований у парламенті ще минулого року. Документ передбачає розширення мандата цього органу на всі публічні кошти, а не лише на кошти державного бюджету. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про реформу Рахункової палати (№10044-д). За - 240
Як вказав нардеп, тепер кількість членів Рахункової палати зменшиться з 13 до 11. А відбиратись нові члени будуть вирішальним голосом міжнародних експертів.
Крім того, розширюються повноваження палати на аудит коштів місцевих бюджетів, держпідприємств, а також позабюджетних фондів.
"Цей документ є євроінтеграційним", - додав нардеп.
Раніше УНН повідомляв, що нардепи планують зайнятися розширенням повноважень Рахункової палати. Орган, зокрема, зможе проводити аудит НБУ