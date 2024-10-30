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Рада расширила полномочия Счетной палаты

Рада расширила полномочия Счетной палаты

Киев  •  УНН

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Верховная Рада приняла законопроект о реформе Счетной палаты. Орган получил расширенные полномочия для аудита всех публичных средств, включая местные бюджеты и госпредприятия.

Верховная Рада приняла в целом законопроект "О Счетной палате", зарегистрированный в парламенте еще в прошлом году. Документ предусматривает расширение мандата этого органа на все публичные средства, а не только на средства государственного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой  на нардепа Алексея Гончаренко. 

Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформе Счетной палаты (№10044-д). За - 240

- написал Гончаренко в Telegram.

Как указал нардеп, теперь количество членов Счетной палаты уменьшится с 13 до 11. А отбираться новые члены будут решающим голосом международных экспертов.

Кроме того, расширяются полномочия палаты на аудит средств местных бюджетов, госпредприятий, а также внебюджетных фондов.

"Этот документ является евроинтеграционным", - добавил нардеп.

Ранее УНН сообщал, что нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты. Орган, в частности, сможет проводить аудит НБУ

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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