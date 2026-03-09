"Укрзалізниця" не проводила перевірку щодо ексдетективів НАБУ, яких звинувачували у зловживаннях на десятки мільйонів. Документ

$43.730.0850.540.36
12:46 • 9190 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 18441 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 11852 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 30412 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 27092 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45120 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64586 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 105541 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55736 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47327 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30813 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27104 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35292 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23169 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11693 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11866 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23365 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 30412 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35464 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 105541 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларрі Еллісон
Олександр Кубраков
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
УНН Lite
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 450 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 712 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 10242 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27245 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30951 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Серіали

"Укрзалізниця" не проводила перевірку щодо ексдетективів НАБУ, яких звинувачували у зловживаннях на десятки мільйонів. Документ

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

Компанія не проводить перевірку Лікунова та Риковцева через відсутність офіційних скарг. УЗ заявляє про необізнаність щодо втрат на тендерах.

"Укрзалізниця" не проводила перевірку щодо ексдетективів НАБУ, яких звинувачували у зловживаннях на десятки мільйонів. Документ

В "Укрзалізниці" не проводили службове розслідування стосовно ексдетективів НАБУ Тараса Лікунова та Михайла Риковцева, щодо яких повідомлялося про причетність до зловживань. Загалом там повідомили, що не знають про 78 млн грн збитків, які зазнала компанія під час тендерів. Про це написав експерт Дмитро Яковенко, передає УНН.

В Укрзалізниці не бачать підстав проводити службове розслідування стосовно ексдетективів НАБУ Тараса Лікунова та Михайла Риковцева, яких медіа звинуватили у причетності до зловживань в УЗ. В офіційній відповіді УЗ на запит порталу "Доступ до правди" зазначають, що не володіють оприлюдненими даними журналістських розслідувань про закупівлі дизпалива, вугілля та вагонів, через які компанія зазнала майже 78 млн грн втрат 

– зазначив він.

За словами експерта, "Укрзалізниця" орієнтується лише на офіційні повідомлення Аудиторської служби і Антимонопольного комітету.

Інформація про порушення процедур закупівель від центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", здійснюють їх контроль та моніторинг, зокрема від Антимонопольного комітету України та Державної аудиторської служби України, до АТ "Укрзалізниця" не надходила. Зі свого боку товариством зазначеної службової перевірки не проводилося через відсутність підстав для її проведення станом на дату надання цієї відповіді 

– йдеться в листі «Укрзалізниці», зазначив він.

Яковенко нагадав, що про корупційні оборудки на "Укрзалізниці" протягом останніх років писав експерт Володимир Бондаренко. 

За його словами, після того, як службу економічної безпеки Укрзалізниці очолив Михайло Риковцев, підприємство продовжує приносити збитки державі. Лише на останніх закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів компанія має 77,4 млн грн втрат та опосередковану співпрацю з росіянами 

– наголосив він.

Також він повідомив, що Риковцев отримав посаду в Укрзалізниці не випадково.

Риковцев відкрив кримінальне провадження проти тодішнього начальника безпеки Кріцина, запідозривши в тендерних зловживаннях. Потім провів обшук в голови "Укрзалізниці" Лященка та заручився підтримкою міністра інфраструктури Кубракова, коли той став агентом НАБУ (провокація хабаря). Вуаля – Кріцина звільнили, а його посаду зайняв чесний і непідкупний детектив НАБУ Риковцев. Результат – багатомільйонні збитки 

– підсумував Бондаренко, цитує Яковенко.

Також, додав експерт, після розслідування корупційних злочинів в "УЗ" обійняв посаду інший ексдетектив НАБУ – Тарас Лікунов. І хоч юристи у цьому вбачають конфлікт інтересів та порушення антикорупційного законодавства, жодної реакції від НАЗК на таке призначення немає й досі, прокоментував він.

За інформацією ЗМІ, Лікунов – брат членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
Державний бюджет
Енергетика
Обшук
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Олександр Кубраков
Антимонопольний комітет України
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України