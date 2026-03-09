$43.730.0850.540.36
"Укрзализныця" не проводила проверку экс-детективов НАБУ, которых обвиняли в злоупотреблениях на десятки миллионов. Документ

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Компания не проводит проверку Ликунова и Рыковцева из-за отсутствия официальных жалоб. УЗ заявляет о неосведомленности относительно потерь на тендерах.

"Укрзализныця" не проводила проверку экс-детективов НАБУ, которых обвиняли в злоупотреблениях на десятки миллионов. Документ

В "Укрзализныце" не проводили служебное расследование в отношении экс-детективов НАБУ Тараса Ликунова и Михаила Рыковцева, в отношении которых сообщалось о причастности к злоупотреблениям. В целом там сообщили, что не знают о 78 млн грн убытков, понесенных компанией во время тендеров. Об этом написал эксперт Дмитрий Яковенко, передает УНН.

В Укрзализныце не видят оснований проводить служебное расследование в отношении экс-детективов НАБУ Тараса Ликунова и Михаила Рыковцева, которых медиа обвинили в причастности к злоупотреблениям в УЗ. В официальном ответе УЗ на запрос портала "Доступ к правде" отмечают, что не владеют обнародованными данными журналистских расследований о закупках дизтоплива, угля и вагонов, из-за которых компания понесла почти 78 млн грн ущерба 

– отметил он.

По словам эксперта, "Укрзализныца" ориентируется только на официальные сообщения Аудиторской службы и Антимонопольного комитета.

Информация о нарушении процедур закупок от центральных органов исполнительной власти, которые, согласно Закону Украины "О публичных закупках", осуществляют их контроль и мониторинг, в частности от Антимонопольного комитета Украины и Государственной аудиторской службы Украины, в АО "Укрзализныця" не поступала. Со своей стороны обществом указанной служебной проверки не проводилось из-за отсутствия оснований для ее проведения по состоянию на дату предоставления этого ответа 

– говорится в письме «Укрзализныци», отметил он.

Яковенко напомнил, что о коррупционных сделках на "Укрзализныце" в течение последних лет писал эксперт Владимир Бондаренко.

По его словам, после того, как службу экономической безопасности Укрзализныци возглавил Михаил Рыковцев, предприятие продолжает приносить ущерб государству. Только на последних закупках дизтоплива, угля и вагонов компания имеет 77,4 млн грн ущерба и опосредованное сотрудничество с россиянами 

– подчеркнул он.

Также он сообщил, что Рыковцев получил должность в "Укрзализныце" не случайно.

Рыковцев открыл уголовное производство против тогдашнего начальника безопасности Крицина, заподозрив в тендерных злоупотреблениях. Затем провел обыск у главы "Укрзализныци" Лященко и заручился поддержкой министра инфраструктуры Кубракова, когда тот стал агентом НАБУ (провокация взятки). Вуаля – Крицина уволили, а его должность занял честный и неподкупный детектив НАБУ Рыковцев. Результат – многомиллионный ущерб 

– резюмировал Бондаренко, цитирует Яковенко.

Также, добавил эксперт, после расследования коррупционных преступлений в "УЗ" вступил в должность другой экс-детектив НАБУ – Тарас Ликунов. И хотя юристы в этом видят конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства, никакой реакции от НАПК на такое назначение нет до сих пор, прокомментировал он.

По информации СМИ, Ликунов – брат члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан.

Лилия Подоляк

