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Зеленский предлагает вернуть декларирование для силовиков в тылу — как система работает сейчас

Киев • УНН

 • 3408 просмотра

Президент хочет вернуть полное декларирование для правоохранителей и военнослужащих не на фронте. Боевики и служащие в зоне риска имеют исключения.

Зеленский предлагает вернуть декларирование для силовиков в тылу — как система работает сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и военнослужащих, которые не находятся на войне, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей. УНН рассказывает о том, кто должен декларировать доходы, а кто может этого не делать во время военного положения.

Детали

Есть решения, которые необходимо принять. Будет решение, которое вернет декларирование для правоохранителей и Сил безопасности, которые не находятся на войне, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей

- сказал Зеленский в вечернем обращении 16 сентября.

Декларирование доходов и имущественного положения

Еще в далеком 2014 году Верховная Рада приняла закон "О предотвращении коррупции" с целью комплексного реформирования системы предотвращения коррупции в соответствии с международными стандартами и успешными практиками иностранных государств.

В 2016 году в Украине была введена система электронного декларирования, благодаря которой граждане могут контролировать и отслеживать динамику изменения имущественного положения должностных лиц.

Обязанность подачи деклараций закреплена в законе "О предотвращении коррупции", а Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отвечает за контроль и проверку их достоверности.

Кто должен подавать декларацию

Декларацию об имущественном положении и доходах должны подавать:

  • лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, среди которых: Президент, руководство Верховной Рады, премьер-министр и министры Кабинета министров, глава СБУ, генеральный прокурор, руководство Нацбанка, члены Счетной палаты, Омбудсмен, Уполномоченный по защите государственного языка;
    • народные депутаты и депутаты местных советов;
      • государственные служащие, должностные лица местного самоуправления;
        • военные должностные лица Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, кроме военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, курсантов высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки, личного состава штатных военно-врачебных комиссий;
          • судьи;
            • работники государственной уголовно-исполнительной службы, ГСЧС, ГБР, НАБУ, БЭБ, должностные лица органов прокуратуры, дипломатической службы, таможенники;
              • глава и заместитель НАЗК;
                • члены ЦИК;
                  • полицейские;
                    • должностные и служебные лица других государственных органов, в том числе Пенсионного фонда, органов власти Крыма;
                      • члены государственных коллегиальных органов, в том числе уполномоченные по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок;
                        • руководство Офиса Президента;
                          • секретарь СНБО и его помощники;
                            • советники Президента;
                              • служащие Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
                                • военный омбудсмен, заместители Военного омбудсмена, руководитель аппарата и государственные служащие аппарата Офиса Военного омбудсмена. 

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                                  Декларирование во время войны

                                  В апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, Верховная Рада приняла закон, который позволил госслужащим не подавать декларации до завершения военного положения, с целью создать правовые механизмы защиты интересов субъектов представления отчетности в период действия военного положения или состояния войны.

                                  Однако уже через год Рада приняла закон, который возвращает декларирование доходов, но с некоторыми исключениями. Так, к лицам, которые должны подавать декларации, добавили:

                                  • которые проходят военную службу на должностях министров, заместителей министров, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;
                                    • которые входят в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий или командированы в них;
                                      • которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме лиц рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
                                        • которые осуществляют (принимают участие в осуществлении) подготовку, организацию, проведение закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законами «Об оборонных закупках», «О публичных закупках».

                                          Такие изменения были внесены из-за высокого уровня коррупционных рисков в деятельности таких комиссий, обусловленного, в том числе, возросшей актуальностью и важностью их работы с учётом военного положения в Украине.

                                          В то же время обязанность подавать электронные декларации временно отсрочена для категорий должностных лиц, чья деятельность непосредственно связана с обороной страны, пребыванием в зоне риска или ограничениями по состоянию здоровья:

                                          • бойцы ВСУ, ГПСУ, СБУ, ГУР, УГО, Госспецсвязи, а также сотрудники полиции полиции особого назначения, привлечённые к боевым действиям;
                                            • лица, которые выполняют свои обязанности в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях;
                                              • военнослужащих и должностных лиц, находящихся в плену/заложниках, на стационарном лечении или реабилитации после ранений, контузий или увечий;
                                                • служащие, сведения о прохождении службы которыми являются государственной тайной.

                                                  Если сам должностное лицо относится к перечисленным выше группам, обязанность по представлению отчётности отсрочивается и для членов его семьи.

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                                                  Почему Зеленский хочет вернуть декларирование

                                                  Необходимость возвращения обязательного декларирования для тыловых силовиков и правоохранителей возникла из-за ряда общественных, антикоррупционных и законодательных факторов.

                                                  Так, например, в октябре 2024 года должностное лицо МСЭК и её сын — руководитель областного управления ПФУ в Хмельницкой области — были разоблачены в незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них обнаружили только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

                                                  В сентябре дело бывшей председательницы Хмельницкой МСЭК — экс-депутатки Хмельницкого областного совета — Татьяны Крупы, её мужа и сына направили в суд. Их обвиняют в незаконном обогащении на 160 млн грн.

                                                  В 2023 году НАПК выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома Евгения Борисова на сумму более 188 млн гривен. 

                                                  Против бывшего военкома открыто уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-должностное лицо в июле 2023 года, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В том же месяце подозреваемый был уволен с военной службы.

                                                  В ходе расследования, среди прочего, установлено, что он приобрёл два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

                                                  В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке площадью 1530 кв. м.

                                                  Впоследствии, в феврале 2023 года, он приобрёл вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

                                                  Экс-руководитель одесского областного ТЦК Борисов, который во время войны ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы, предстанет перед судом11.07.24, 12:24 • 13746 просмотров

                                                  В 2024 году Государственное бюро расследований сообщило о подозрении высокопоставленной сотруднице Львовской областной МСЭК в сокрытии от декларирования состояния на миллионы. 

                                                  В мае этого года Национальная полиция в делах о незаконном обогащении и недостоверном декларировании должностных лиц ТЦК по всей стране провела более 40 следственных действий. Сумма задокументированных нарушений достигает почти 92 млн гривен.

                                                  И это лишь не все случаи за время полномасштабного вторжения. Однако стоит отметить, что против планов Зеленского около двух недель назад выступил Кабинет министров, который одобрил и подал в парламент законопроект №15574, предлагающий открывать декларации лиц, выполняющих задания в интересах национальной безопасности и обороны Украины, через год после отмены военного положения.

                                                  Согласно законопроекту, в открытом доступе не отображаются декларации, поданные военнослужащими Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Вооружённых сил Украины и других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также полицейскими полиции особого назначения, которые в период действия военного положения привлечены к ведению боевых действий.

                                                  НАПК выявило признаки недостоверных данных в 170 декларациях на сумму более 1,2 млрд гривен20.05.26, 13:28 • 2781 просмотр

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