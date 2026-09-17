Зеленский предлагает вернуть декларирование для силовиков в тылу — как система работает сейчас
Киев • УНН
Президент хочет вернуть полное декларирование для правоохранителей и военнослужащих не на фронте. Боевики и служащие в зоне риска имеют исключения.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и военнослужащих, которые не находятся на войне, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей. УНН рассказывает о том, кто должен декларировать доходы, а кто может этого не делать во время военного положения.
Детали
Есть решения, которые необходимо принять. Будет решение, которое вернет декларирование для правоохранителей и Сил безопасности, которые не находятся на войне, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей
Декларирование доходов и имущественного положения
Еще в далеком 2014 году Верховная Рада приняла закон "О предотвращении коррупции" с целью комплексного реформирования системы предотвращения коррупции в соответствии с международными стандартами и успешными практиками иностранных государств.
В 2016 году в Украине была введена система электронного декларирования, благодаря которой граждане могут контролировать и отслеживать динамику изменения имущественного положения должностных лиц.
Обязанность подачи деклараций закреплена в законе "О предотвращении коррупции", а Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отвечает за контроль и проверку их достоверности.
Кто должен подавать декларацию
Декларацию об имущественном положении и доходах должны подавать:
- лица, уполномоченные на выполнение функций государства или
местного самоуправления, среди которых: Президент, руководство Верховной Рады, премьер-министр и министры Кабинета министров, глава СБУ, генеральный прокурор, руководство Нацбанка, члены Счетной палаты, Омбудсмен, Уполномоченный по защите государственного языка;
- народные депутаты и депутаты местных советов;
- государственные служащие, должностные лица местного
самоуправления;
- военные должностные лица Вооруженных Сил Украины,
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, кроме военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, курсантов высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки, личного состава штатных военно-врачебных комиссий;
- судьи;
- работники государственной уголовно-исполнительной службы,
ГСЧС, ГБР, НАБУ, БЭБ, должностные лица органов прокуратуры, дипломатической службы, таможенники;
- глава и заместитель НАЗК;
- члены ЦИК;
- полицейские;
- должностные и служебные лица других государственных органов, в
том числе Пенсионного фонда, органов власти Крыма;
- члены государственных коллегиальных органов, в том числе уполномоченные по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок;
- руководство Офиса Президента;
- секретарь СНБО и его помощники;
- советники Президента;
- служащие Национальной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку;
- военный омбудсмен, заместители Военного омбудсмена, руководитель аппарата и государственные служащие аппарата Офиса Военного омбудсмена.
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Декларирование во время войны
В апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, Верховная Рада приняла закон, который позволил госслужащим не подавать декларации до завершения военного положения, с целью создать правовые механизмы защиты интересов субъектов представления отчетности в период действия военного положения или состояния войны.
Однако уже через год Рада приняла закон, который возвращает декларирование доходов, но с некоторыми исключениями. Так, к лицам, которые должны подавать декларации, добавили:
- которые проходят военную службу на должностях министров,
заместителей министров, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;
- которые входят в состав военно-врачебных комиссий,
врачебно-летных комиссий или командированы в них;
- которые проходят службу в территориальных центрах
комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме лиц
рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
- которые осуществляют (принимают участие в осуществлении)
подготовку, организацию, проведение закупок товаров, работ и услуг
в соответствии с законами «Об оборонных закупках», «О публичных закупках».
Такие изменения были внесены из-за высокого уровня коррупционных рисков в деятельности таких комиссий, обусловленного, в том числе, возросшей актуальностью и важностью их работы с учётом военного положения в Украине.
В то же время обязанность подавать электронные декларации временно отсрочена для категорий должностных лиц, чья деятельность непосредственно связана с обороной страны, пребыванием в зоне риска или ограничениями по состоянию здоровья:
- бойцы ВСУ, ГПСУ, СБУ, ГУР, УГО, Госспецсвязи, а
также сотрудники полиции полиции особого назначения, привлечённые к боевым действиям;
- лица, которые выполняют свои обязанности в зоне активных
боевых действий или на временно оккупированных территориях;
- военнослужащих и должностных лиц, находящихся в
плену/заложниках, на стационарном лечении или реабилитации после ранений, контузий или увечий;
- служащие, сведения о прохождении службы которыми являются государственной
тайной.
Если сам должностное лицо относится к перечисленным выше группам, обязанность по представлению отчётности отсрочивается и для членов его семьи.
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Почему Зеленский хочет вернуть декларирование
Необходимость возвращения обязательного декларирования для тыловых силовиков и правоохранителей возникла из-за ряда общественных, антикоррупционных и законодательных факторов.
Так, например, в октябре 2024 года должностное лицо МСЭК и её сын — руководитель областного управления ПФУ в Хмельницкой области — были разоблачены в незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них обнаружили только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.
В сентябре дело бывшей председательницы Хмельницкой МСЭК — экс-депутатки Хмельницкого областного совета — Татьяны Крупы, её мужа и сына направили в суд. Их обвиняют в незаконном обогащении на 160 млн грн.
В 2023 году НАПК выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома Евгения Борисова на сумму более 188 млн гривен.
Против бывшего военкома открыто уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-должностное лицо в июле 2023 года, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В том же месяце подозреваемый был уволен с военной службы.
В ходе расследования, среди прочего, установлено, что он приобрёл два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.
В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке площадью 1530 кв. м.
Впоследствии, в феврале 2023 года, он приобрёл вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.
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В 2024 году Государственное бюро расследований сообщило о подозрении высокопоставленной сотруднице Львовской областной МСЭК в сокрытии от декларирования состояния на миллионы.
В мае этого года Национальная полиция в делах о незаконном обогащении и недостоверном декларировании должностных лиц ТЦК по всей стране провела более 40 следственных действий. Сумма задокументированных нарушений достигает почти 92 млн гривен.
И это лишь не все случаи за время полномасштабного вторжения. Однако стоит отметить, что против планов Зеленского около двух недель назад выступил Кабинет министров, который одобрил и подал в парламент законопроект №15574, предлагающий открывать декларации лиц, выполняющих задания в интересах национальной безопасности и обороны Украины, через год после отмены военного положения.
Согласно законопроекту, в открытом доступе не отображаются декларации, поданные военнослужащими Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Вооружённых сил Украины и других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также полицейскими полиции особого назначения, которые в период действия военного положения привлечены к ведению боевых действий.
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