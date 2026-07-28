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Начальника одного из управлений Госгеокадастра подозревают в даче 30 тысяч долларов взятки должностному лицу НАПК

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Начальника управления Госгеокадастра подозревают в даче $30 тыс. неправомерной выгоды должностному лицу НАПК. Его задержали после передачи средств в Киеве 27 июля 2026 года.

Начальника одного из управлений Госгеокадастра подозревают в даче 30 тысяч долларов взятки должностному лицу НАПК

Начальнику одного из Главных управлений Госгеокадастра сообщено о подозрении в предоставлении 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, за эти деньги он пытался добиться составления положительного заключения по мониторингу образа жизни, который НАПК проводило в отношении него в рамках уголовного производства.

Должностное лицо опасалось, что проверка может выявить несоответствие между его фактическим уровнем жизни и сведениями, указанными в декларациях.

Через посредника он организовал встречу с руководителем одного из отделов НАПК и предложил 30 тыс. долларов США за завершение мониторинга без негативных выводов, констатацию отсутствия нарушений антикоррупционного законодательства и непередачу материалов правоохранительным органам.

27 июля 2026 года в Киеве должностное лицо лично передало оговоренную сумму. Деньги он спрятал в картонном тубусе от бутылки алкогольного напитка.

Сразу после передачи средств его задержали.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Главного следственного управления ГБР сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины, предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, занимающему ответственное положение.

В суд готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Закарпатье экс-командир батальона помог подчиненной почти два года не появляться на службе - ей выплатили более 1,5 млн грн28.07.26, 17:33 • 1914 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции)
Генеральный прокурор Украины
Киев