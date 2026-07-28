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В Закарпатье экс-командир батальона помог подчиненной почти два года не появляться на службе - ей выплатили более 1,5 млн грн

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Бывший командир батальона способствовал подчиненной в уклонении от службы почти два года. Она безосновательно получила более 1,5 млн грн денежного обеспечения.

В Закарпатье экс-командир батальона помог подчиненной почти два года не появляться на службе - ей выплатили более 1,5 млн грн

В Закарпатье бывшему командиру батальона и его подчиненной сообщили о подозрении из-за схемы, по которой военнослужащая почти два года не проходила службу, но получила более 1,5 млн грн денежного обеспечения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Бывший командир батальона одной из воинских частей Закарпатской области способствовал подчиненной военнослужащей в уклонении от службы, - говорится в сообщении.

По данным следствия, зная, что подчиненная отсутствует в месте временной дислокации подразделения, он позволил ей не прибывать к месту службы и создал условия для длительного пребывания вне воинской части.

Следствием установлено, что как минимум в течение двух лет 31-летняя солдатка фактически находилась дома, не выполняя служебных обязанностей, но безосновательно получала денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение на общую сумму более 1,5 млн грн. В то же время она периодически приезжала в воинскую часть, создавая видимость прохождения службы

- говорится в сообщении.

Экс-командир знал об этом, однако умышленно скрывал отсутствие военнослужащей от высшего командования и уверял коллег, что она выполняет служебные задания по его поручению.

Нарушение выявили во время расследования другой преступной деятельности бывшего командира. В феврале 2025 года в суд уже направили обвинительный акт в отношении него по факту вымогательства неправомерной выгоды от военнослужащих за ненаправление в район ведения боевых действий.

При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона бывшему командиру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины, военнослужащей - по ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения.

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Ольга Розгон

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