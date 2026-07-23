В Закарпатье будут судить адвоката и директора колледжа за фиктивную работу за 25 тысяч долларов

В Закарпатье будут судить адвоката и директора филиала частного колледжа, которых подозревают в организации фиктивного трудоустройства военнообязанного за 25 тысяч долларов для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении адвоката и директора регионального филиала частного колледжа. Их обвиняют в организации фиктивного трудоустройства военнообязанного для получения отсрочки - говорится в сообщении.

По данным следствия, за 25 тыс. долларов США мужчину официально оформили на руководящую должность в колледже. На самом деле работать он не должен был - достаточно было лишь время от времени появляться в учебном заведении, чтобы не вызывать подозрений.

Кроме того, "работник" должен был открыть банковскую карту для начисления зарплаты и передать ее организаторам схемы, а также ежемесячно за свой счет уплачивать налоги и ЕСВ с фиктивной зарплаты. То есть после уплаты 25 тыс. долларов он еще и финансировал существование собственного "трудоустройства".

Обоих обвиняют в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины). Им избраны меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 1,1 млн грн каждому.

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