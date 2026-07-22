В Николаевской области раскрыли схему хищения 68 млн грн на защите энергообъекта от дронов

$44.750.0551.100.00
ukenru
12:44 • 2280 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
12:06 • 11186 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
11:03 • 11274 просмотра
Бензин по 93 гривны за литр - эксперт объяснил, когда может вырасти стоимость топлива в Украине
10:44 • 13754 просмотра
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ
09:50 • 14047 просмотра
Зеленский определил, кто возглавит Генштаб и что будет с Сырским
22 июля, 06:59 • 18853 просмотра
Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель - генерал США
22 июля, 01:23 • 22178 просмотра
Взрывы в Крыму - в Ялте пожар и блэкаутVideo
21 июля, 21:19 • 31366 просмотра
"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ
21 июля, 19:40 • 41043 просмотра
Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - ЗеленскийVideo
21 июля, 17:34 • 34717 просмотра
Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
4м/с
37%
745мм
Популярные новости
"Нулевая фаза": Россия проводит кампанию для подготовки провокаций против НАТО - ISW22 июля, 03:28 • 18587 просмотра
Атака беспилотников на Краснодар: горит крупный логистический центр WildberriesVideo22 июля, 04:12 • 7364 просмотра
Украина уже выиграла войну - министр обороны Италии22 июля, 04:15 • 13810 просмотра
Топливный дефицит в РФ обнажил репрессивный характер полицейского государства - ЦПД22 июля, 04:31 • 9570 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto09:34 • 16708 просмотра
публикации
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
12:06 • 11186 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto09:34 • 16862 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 37046 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 47089 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 60462 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Харьков
Германия
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 47890 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 39536 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 51071 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 55771 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 81032 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Отопление
Су-34
MIM-104 Patriot

В Николаевской области раскрыли схему хищения 68 млн грн на защите энергообъекта от дронов

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

СБУ и полиция раскрыли схему хищения почти 68 млн грн во время строительства защитных сооружений от дронов для энергообъекта. Директор предприятия получил аванс, но не выполнил работы.

В Николаевской области раскрыли схему хищения 68 млн грн на защите энергообъекта от дронов

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой раскрыла схему хищения средств при строительстве защитных сооружений для одного из энергетических объектов в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, в результате махинации злоумышленники завладели средствами на почти 68 млн грн. При этом антидроновые конструкции, которые должен был обеспечить подрядчик, до сих пор не установлены

- говорится в сообщении.

Согласно материалам производства, махинацию организовал 37-летний директор одного из частных предприятий.

Как установило расследование, фирма этого фигуранта должна была выполнить заказ одной из государственных компаний на строительство защитных сооружений от вражеских дронов на одном из объектов энергетики в Николаевской области.

Общая сумма сделки составила 90 млн грн.

Согласно условиям договора, заказчик должен был перечислить подрядчику аванс в размере почти 80% от стоимости работ при условии предоставления банковской гарантии. Воспользовавшись этим механизмом, фигурант получил почти 68 миллионов гривен авансового платежа, хотя, как установило следствие, фактически не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.

Несмотря на то, что работы должны были быть завершены в течение 240 дней с момента заключения договора, предприятие так и не приступило к их выполнению.

По материалам дела, чтобы скрыть происхождение и в дальнейшем легализовать полученные средства, фигурант перевел их на другие подконтрольные компании.

Во время обысков у злоумышленника изъяты доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность, в частности учредительные документы предприятия, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику с перепиской и т.д.

В настоящее время следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к махинации.

Группа дельцов с чиновниками Нацгвардии получила подозрения по схеме на 150 млн грн, арестованы элитные авто и недвижимость - САП21.07.26, 14:32 • 5654 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Взрывы
Энергетика
Обыск
Банковская карта
Пожизненное лишение свободы
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Николаевская область
Служба безопасности Украины