Группа дельцов с чиновниками Нацгвардии получила подозрения по схеме на 150 млн грн, арестованы элитные авто и недвижимость - САП

Подозрение из-за схемы хищения более 150 млн грн Национальной гвардии Украины получили 8 человек, в том числе должностные лица Нацгвардии, за незаконные доходы служащие НГУ приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость, сообщили в САП во вторник, пишет УНН.

НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам, которые завладели средствами Национальной гвардии Украины на общую сумму более 150 млн грн. Среди подозреваемых - должностные лица НГУ (заместитель директора департамента логистики Главного управления НГУ, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель), двое предпринимателей-владельцев частных компаний и директор одной из подконтрольных им фирм, а также двое оценщиков-пособников - сообщили в САП.

Действия квалифицированы по трем эпизодам по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщили в САП, в рамках досудебного расследования установлено, что в 2024 году для нужд НГУ потребовалась недвижимость для хранения продовольствия военных. "Вместо прямой покупки у собственников по реальной цене должностные лица Нацгвардии договорились с предпринимателями: те приобрели помещения через подконтрольную компанию и сразу перепродали НГУ по завышенной более чем на 143 млн грн цене. Привлеченные оценщики за "вознаграждение" подделали отчеты об оценке имущества, указав в них заранее определенную соучастниками завышенную стоимость", - говорится в сообщении.

По данным САП, те же предприниматели в сговоре с должностными лицами НГУ завладели еще более 7 млн грн во время закупок солнечных станций и шин для воинских частей.

"За счет незаконных доходов служащие НГУ приобрели автомобили премиум-класса: "Mercedes-Benz AMG GLE", 2024 г.в., "Toyota Land Cruiser 300", 2021 г.в., "Audi Q8" 2019 г.в., земельные участки под застройку вблизи Киева, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. дол. США", - рассказали в САП.

Как сообщается, "в настоящее время на это имущество, а также на изъятые у предпринимателей средства (340 тыс. дол. США и 99,7 тыс. евро) наложен арест". Подозреваемых должностных лиц НГУ, по данным САП, отстранены от должностей еще в мае 2025 года после первых обысков.

Следствие продолжается: устанавливается причастность других лиц и проверяются факты легализации средств, полученных преступным путем.

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